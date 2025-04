Per anni ha scelto il silenzio, lasciando parlare le canzoni, le copertine e i gossip. Ma adesso Anna Tatangelo ha deciso di aprirsi come mai prima d’ora, e lo ha fatto ai microfoni di Luca Casadei, durante una toccante intervista per il podcast One More Time. Un incontro sincero e profondo in cui la cantante di Sora ha parlato, per la prima volta pubblicamente, del suo passato con Gigi D’Alessio e del suo rapporto con la nuova compagna del cantante napoletano, Denise Esposito.

Una storia d’amore lunga più di dieci anni, iniziata tra mille polemiche (per la differenza d’età e la precedente relazione di D’Alessio), ma vissuta intensamente, con palchi condivisi, canzoni dedicate e un figlio, Andrea, nato nel 2010 e che lo scorso marzo ha compiuto 15 anni. Il loro legame, purtroppo, è andato via via logorandosi, fino alla rottura definitiva nel 2020.

Anna Tatangelo e il rapporto del figlio con la nuova compagna di Gigi D’Alessio

Da allora, Gigi ha ritrovato l’amore accanto a Denise Esposito, con cui ha avuto altri due figli: Francesco e Ginevra. Anna Tatangelo si è aperta con grande sincerità sulla sua vita privata, parlando non solo della fine della relazione con Gigi D’Alessio, ma soprattutto del rapporto con il figlio Andrea, oggi quindicenne, e del modo in cui cerca di proteggerlo e guidarlo in un contesto familiare complesso. La domanda del conduttore è stata diretta e delicata allo stesso tempo: “Vostro figlio ha capito perché suo papà ha avuto altri figli poi?”. Una questione che tocca corde profonde e che ha dato modo alla cantante di mostrare il suo approccio materno, lucido e sensibile.

“Questa è una domanda difficile”, ha premesso Tatangelo, prima di spiegare il senso del suo agire quotidiano come madre. “Credo che Andrea abbia la fortuna di avere una mamma che cerca di far capire le cose”, ha detto, lasciando trasparire quanto il dialogo e la comprensione siano per lei centrali nell’educazione. Ha poi precisato di non farlo per mantenere un rapporto sereno con l’ex compagno, ma esclusivamente per il bene del figlio: “Non lo faccio per Gigi, lo faccio per Andrea. Gli dico: ‘Sono i tuoi fratelli e le tue sorelle, è una cosa bella perché un giorno potrai contare su di loro, devi essere felice per papà’. Queste sono le cose che sente dalla mamma”. Un messaggio chiaro di unità e rispetto, lontano da qualsiasi rancore.

Tatangelo non ha nascosto quanto il passato l’abbia segnata, ricordando quando lei stessa è entrata nella vita di Gigi D’Alessio, che allora era già padre di tre figli. “Io ho vissuto il contrario, ho vissuto una guerra interna in cui io ero ‘la donna’ e ho visto come questo facesse male a me, a Gigi e ai figli”, ha ammesso, sottolineando che proprio da quella esperienza è nata la consapevolezza di voler evitare lo stesso dolore per suo figlio. È per questo che insiste sull’importanza del rispetto anche nei confronti della nuova compagna del padre: un insegnamento che nasce non da un dovere morale, ma dalla volontà di evitare conflitti e lacerazioni che lei stessa ha vissuto.

Guardando al presente, Anna ha parlato anche della sua attuale situazione sentimentale con un tono più cauto, evidenziando come le esperienze passate abbiano modificato profondamente il suo approccio alle relazioni. “La persona che mi sta vicino deve rispettare un puzzle già fatto. Ho la mia casa, mio figlio, il lavoro”, ha spiegato. E poi ha aggiunto: “Se devi minacciare quello che mi sono costruita… No. Ho molta meno pazienza rispetto a prima”. È un’affermazione che riflette una donna cresciuta, consapevole delle proprie priorità e pronta a difenderle, anche a costo di rinunciare all’amore se questo dovesse compromettere l’equilibrio raggiunto.

“Non rimpiango nulla del passato”, ha concluso, “ma se dovessi vivere una storia del genere oggi o non la vivrei, o la vivrei in maniera diversa”. Un’affermazione che suona come un bilancio sereno, ma anche come una promessa a se stessa: quella di non perdersi più per amore, ma di custodire con forza ciò che ha costruito. E, soprattutto, di continuare a fare della serenità del figlio il fulcro della propria esistenza.