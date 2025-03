Il tempo corre in modo impressionante e anche il figlio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è diventato “un ometto”. Così lo ha definito la cantante nella dedica social per augurargli buon compleanno. Andrea D’Alessio, nato dal lungo amore con il cantautore napoletano oggi legato a Denise Esposito, festeggia 15 anni. Ed entrambi i genitori hanno voluto dedicargli un dolce pensiero.

Anna Tatangelo ha condiviso sul suo profilo Instagram un carosello di scatti insieme al suo Andrea. Scatti in cui è ancora un bambino. In una foto siedono l’uno accanto all’altra, poi una in cui il piccolo Andrea le porta un mazzo di fiori e a seguire una serie di immagini in cui si abbracciano. Fino alla più recente, che fa da capofila al post.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, com’è cresciuto il figlio Andrea

“Auguri al mio ometto! 15 anni! Grazie per l’amore che mi dai costantemente! – ha scritto mamma Anna Tatangelo a corredo delle immagini – Ogni giorno trovo la mia casa nei tuoi occhi (soprattutto quando sorridi). Sono grata di averti nella mia vita.. Sempre e per sempre il mio tutto”.

Tra i commenti, anche gli auguri di fan, colleghi, amici vip. Personaggi del mondo dello spettacolo come Giorgia, Emanuel Lo, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Non solo Anna Tatangelo, anche papà Gigi D’Alessio ha voluto dedicare al figlio un post. Nel dettaglio, un loro ritratto al mare in cui sono vicini e sorridenti: “Il principino fa 15 anni! Auguri core mi”.

Andrea D’Alessio sta diventando grande e sempre più bello. A Verissimo, qualche mese fa, la Tatangelo aveva rivelato a Silvia Toffanin che suo figlio ha molto successo in campo sentimentale: “Lui è super social, ma delle volte sai cosa fa il furbacchione? Mi disattiva la visualizzazione, quando mette delle cose con la fidanzatina”.