È stata tra le protagoniste del Grande Fratello 2004. E poi si è sposata proprio con un altro concorrente di quell’edizione. Quella per intenderci vinta da Serena Garitta, che poi abbiamo visto in programmi come “Lucignolo” e “La vita in diretta”. Katia Pedrotti forma con Ascanio Pacelli una coppia inossidabile. Hanno due figli, Matilda e Tancredi, stanno insieme da 16 anni. Lei influencer, lui maestro di golf, la loro storia è vissuta alla luce di Instagram, dove spesso Katia posta foto con momenti della giornata e della loro vita di famiglia.

“La mia più grande felicità sono loro – dice l’ex gieffina sui figli – Le mie più grandi soddisfazioni. Il resto sta crescendo di pari passo e non posso esserne che più grata di così! Good bless! Ps: il meglio deve ancora venire!”. Ora che per molti è tempo di vacanze, sempre attraverso il proprio profilo social Katia mostra a tutti dove sta trascorrendo queste giornate. Ebbene in questo momento la sua famiglia si trova in una delle regioni italiane più affascinanti.

Katia Pedrotti si trova in Sicilia dove si sta rilassando e godendo le bellezze dell’isola. Per l’occasione l’ex concorrente del GF ha pubblicato un video attraverso il quale ha condiviso un tour della sua meravigliosa casa, un vero e proprio gioiello. Più che casa è una villa, fantastica. E Katia ha deciso di mostrarne le stanze, i vari ambienti, il design e il comfort della casa in Sicilia.





Katia parte dall’uscio di casa, si intravedono le mura bianche, un colore che piace moltissimo all’influencer e che ritroveremo anche all’interno. C’è poi un ambiente luminosissimo, con pareti a vetro, sembra una zona relax con divano, libri e tavoli in legno. E fuori un ampio terrazzo. Poi il soggiorno, con un bel divano, rigorosamente bianco. Poi la cucina, in stile moderno ma caldo. Un breve tour, che fa impazzire i follower. Con qualcuno che chiede pure: “Per la modica cifra di…?”.

Katia Pedrotti, che su Instagram è attivissima con oltre 2000 post e più di 490mila follower, ha voluto così mostrare la zona giorno della sua splendida casa in Sicilia. La villa si trova ai Giardini di Naxos, una nota località turistica in provincia di Messina, una sorta di piccolo paradiso. E in tanti fanno i complimenti all’influencer per questo gioiello di casa: “Bellissima❤️ ora sto rivalutando il divano bianco!! 👏🙏❤️”. Addirittura qualcuno azzarda: “Tu sei meglio della Ferragni 😍”. Ma non staremo esagerando?!?