E si torna a parlare di Joele Milan. L’ormai ex tronista di UeD è stato cacciato dalla stessa Maria De Filippi dopo che avrebbe provato ad avere contatti con la corteggiatrice Ilaria Melis anche all’esterno della trasmissione. Il pubblico ha aspettato per settimane la messa in onda della puntata anticipata come sempre dalle indiscrezioni.

Puntata in cui, con tronista e corteggiatrici al centro dello studio, la conduttrice ha mostrato il filmato del famoso ballo in cui di fatto Joele Milan si metteva d’accordo con la sua pretendente. I due si sono ovviamente giustificati, ma il loro comportamento è contro il regolamento del programma, dunque la fine del trono. Giorni dopo la puntata in questione, l’ex protagonista si è sfogato e raccontato la sua versione dei fatti. Ha detto che Maria De Filippi stata molto comprensiva nei suoi confronti e in quelli di Ilaria.

Joele Milan dopo UeD insieme alla sua corteggiatrice

Al contrario di Tina Cipollari e Gianni Sperti che, secondo Joele Milan, sono stati molto duri e fin dal primo momento hanno chiesto che venisse cacciato dalla trasmissione. Ma non è tutto perché poi ha di fatto smascherato la redazione di UeD: ha rivelato che dopo quella registrazione ha avuto modo di parlare nuovamente con gli autori e che addirittura gli avrebbero chiesto se fosse disposto a rimettersi in gioco.





Ma soprattutto Joele Milan aveva assicurato di non sentire più la sua corteggiatrice “complice”: “Con Ilaria non abbiamo più avuto modo di sentirci – le sue parole a Fanpage – Non ho mai negato che lei mi piacesse, ma per adesso non ho pensato a nessuna, mi sono preso un periodo di tregua. Più avanti magari, si vedrà”. Ma ora a quanto pare le cose sono cambiate.

Joele Milan e Ilaria Melis sono stati beccati insieme, a Milano dove lui abita e dove lei, riporta il sito Biccy, avrebbe fatto una “toccata e fuga”. L’ex tronista ha pubblicato tra le Storie di Instagram l’incontro con un selfie e un verso della canzone Brividi di Papa Senga (“Tu sei una rosa in mezzo al deserto, l’unica cosa di cui son certo, guarda il mio cuore come si è aperto”.