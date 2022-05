“Povera Jessica Selassié…”: la scoperta dopo le foto col famoso

Di sicuro in questi giorni l’attenzione mediatica è tutta su Lulù Selassié per via della rottura con Manuel Bortuzzo, ma i fan hanno sempre le antenne alzate quando si tratta di sorella Jessica Selassié. Al reality la maggiore delle princess e vincitrice del GF Vip 6 ha fatto sognare tutti con la sua amicizia speciale con Barù.

Ma né dentro né fuori la Casa questo rapporto si sia mai evoluto. Qualche giorno fa, poi, Jessica Selassié è tornata a seguire Barù su Instagram. Una mossa, questa, che non è di certo passata inosservata e che in un secondo ha riacceso le speranze di chi li vorrebbe insieme a tutti i costi e non ha mai smesso di fare il tifo per questa “coppia”.





Jessica Selassié, il retroscena: “Tutto organizzato”

Ma chi aspettava la svolta romantica dopo il “segui” al profilo social del food blogger sta ancora attendendo. Nel frattempo, però, Jessica Selassié è stata beccata con un altro famoso. Dopo uno shooting nella factory di Alex Belli insieme alla sorelle minori Lulù e Clarissa, è stata immortalata con Simone Bonaccorsi, modello, ex Temptation Island e collaboratore dell’attore.

Il video che immortala Jessica Selassié e Simone Bonaccorsi è diventato subito virale anche se, di fatto, si vedono solo due persone che prendono un caffè in un bar aperto. Insomma, niente di equivoco. Eppure ora viene fuori un retroscena: secondo Amedeo Venza, la “paparazzata” sarebbe stata organizzata proprio da Alex Belli.

“Jessica e Simone (amico intimo di Alex Centovetrine) tutto organizzato dai lui. Povera Jessica, le stanno facendo credere che in tv si va avanti così… fonti attendibili mi avevano anche detto che doveva esserci un altro al posto di questo Simone. Vi dirò più in là…”. Sarà davvero così?

“Bacio con l’ex GF Vip”. Jessica Selassié, sorpresa alla festa (senza Barù)