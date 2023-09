Jessica Selassiè, il cambiamento è drastico. Reduce dall’esperienza televisiva del GF Vip di Alfonso Signorini insieme alle due sorelle, una delle tre principessine etiopi non fa che attirare tutte le attenzioni su di lei. Il motivo è presto spiegato: Jessica è bellissima e adesso i fan non potevano che notare anche un dettaglio che avvalora ulteriormente questa certezza. Come aspettarsi diversamente? L’ultimo scatto in bikini ha fatto lettermente impazzire i fan.

Il cambiamento di Jessica Selassiè sotto gli occhi di tutti. In splendida forma e ritemprata dalle vacanze estive, la principessa etiope si è mostrata ai fan in bikini e in ottima forma. Poi un dettaglio è saltato agli occhi e i follower non hanno potuto fare altro che commentare la foto con cascate di cuori e apprezzamenti. Test più che superato in attesa di riprendere i ritmi lavorativi e lanciarsi in nuove avventure professionali da vivere tutte di un fiato.

Il cambiamento di Jessica Selassiè sotto gli occhi di tutti: “Mi piacevi più prima…”

Lo scatto di Jessica fa centro l’ex gieffina splendida in bikini e baciata dal sole, ma anche dai complimenti: “Sei cosí bella..anzi bellissimissima!!!” e ancora: “Finalmente valeva la pena aspettare Jessy sei una meraviglia bella bella bella”. A qualche fan però non è sfuggito il cambiamento: infatti la misura del seno sembra essere decisamente aumentata.

“Fuori dal coro,a me piacevi molto di più prima,auguroni per tutto!”, osserva qualcuno. “Eri così fine…”, sottolinea qualcuno. “A me piaceva molto di più prima .Adesso è più artefatta. Rimane sempre bella ma per me lo era molto più prima”, aggiunge un altro utente. Insomma, la principessa etiope può anche dividere l’opinione pubblica, ma resta agli occhi di tutti indubbiamente bellissima!

E il periodo per Jessy sembra essere stato baciato dalla dea della fortuna. Infatti la amatissima vincitrice del Gf Vip 6 si è detta pronta per vivere altre due nuove esperienze: trattasi di due programmi che condurrà su Cusano TV e Radio Cusano Campus. L’ex gieffina dunque sarà impegnata su tre fronti diversi. “Fuori Menù”, a partire dal 18 settembre dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 12:30. E ancora, “Suite Selassie” dal 20 settembre ogni mercoledì dalle 21:30 alle 23:30. E in ultimo, “Che rimanga tra noi” dal 22 settembre ogni venerdì dalle 18:00 alle 20:00.