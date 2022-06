“Denuncia ai carabinieri”. Jeremias Rodriguez, brutta disavventura dopo l’Isola: la scoperta poco fa

Jeremias Rodriguez nel mirino dei ladri. La famiglia Rodriguez presa di mira ancora una volta dopo il furto ai danni di Cecilia Rodriguez e al fidanzato Ignazio Moser. Ad aprile la coppia aveva avuto una visita da parte dei ladri e la sorella di Belen si era sfogata sui social.

“Ieri non è stata una bellissima giornata. Non mi piace condividere cose brutte, ma mi hanno rubato ancora una volta. Comunque sono viva, anche se sono sparita qualche ora. Non ho niente da dire”. Si sono potute notare delle smorfie, a testimonianza del fatto che non sta vivendo un momento eccelso. La sua speranza è che questi furti possano terminare ovviamente il prima possibile”, aveva detto Chechu.





Jeremias Rodriguez nel mirino dei ladri: rubata l’auto da cross

Jeremias Rodriguez nel mirino dei ladri nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 giugno. Nei giorni scorsi a Cecilia e Ignazio hanno provato a rubare l’auto di Moser: Questa volta i ladri avrebbero preso di mira il garage di Ignazio Moser: “I miei cari amici ladri sono tornati a trovarmi perché gli mancavo. Mi hanno rotto il vetro e hanno iniziato a portarmi via il volante, poi sono arrivato e sono scappati. Non li ho visti ma penso che sia andata così”, le parole di Ignazio Moser.

“Allora io dico visto che mi avete rubato in casa, avete rubato lo scooter e avete rubato in macchina. Mettiamoci d’accordo, passate una volta ogni quindici giorni, ogni mese e vi lascio qualcosina. In questo modo voi evitate lo sca…o di far tutti questi casini e io evito di andare a cambiare le cose”, aveva aggiunto Ignazio con una punta di sarcasmo. Ora nel mirino dei ladri è finito Jeremias Rodriguez.

Jeremias Rodriguez nel mirino dei ladri. Al 33enne è stata sottratta la sua moto da cross – una Honda 250 cc – ed è stata presentata denuncia di furto. In base alle ricostruzioni che gli investigatori i ladri studiato il piano nei minimi dettagli tagliando la recinzione perimetrale e disattivando il sistema di videosorveglianza del motodromo e kartodromo South Milano che si trova a Ottobiano, comune in provincia di Pavia.

“Fate schifo, me***”. L’ex UeD vittima dei ladri, casa a soqquadro e danni