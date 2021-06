Della sua famosa mamma si parla in continuazione. Sulla cresta dell’onda da anni e anni, ultimamente la star, oggi 52enne ma più bella che mai, è finita al centro della cronaca rosa per un clamoroso ritorno di fiamma. Finita la sua lunga storia d’amore a cui era seguita persino una proposta di matrimonio, è stata più e più volte beccata con l’ex, attore di fama mondiale.

Poi, proprio di recente, è arrivata la ‘prova regina’: i paparazzi hanno catturato un bacio appassionato che ha spazzato via ogni dubbio. Stiamo ovviamente parlando di Jennifer Lopez e Ben Affleck. Ma ora parliamo di sua figlia. I gemelli Emme Maribel e Maximilian David Muñiz sono nati nel 2008 dal matrimonio di Jennifer Lopez con Marc Anthony Muñiz.

La figlia di Jennifer Lopez oggi: com’è diventata Emme, 13 anni

Ora si sono fatti grandi. I figli di Jennifer Lopez sono ufficialmente entrati nell’età da teenager a febbraio scorso e la diva ha festeggiato l’evento portando la colazione a letto ai suoi cuccioli e dedicando loro un dolcissimo post su Instagram: “Quando erano piccoli pensavo che in un attimo avrebbero iniziato a correre in giro. Il tempo scorreva già così velocemente e tutto ciò che volevo era rallentarlo. L’ultima cosa che so è che…boom…ora hanno 13 anni”.





Emme, in particolare, ha già fatto parlare di sé al Super Bowl del 20210 quando ha debuttato con la madre. Dunque la passione e il talento per canto e ballo sono fuori discussione, ma ora che si sta facendo grande ha iniziato a seguire uno stile molto personale che, al contrario delle sue doti sul palco, è molto lontano da quello di mamma JLo, che è da sempre molto femminile e di tendenza.

Come riporta anche il sito di Elle, i gemelli e Jennifer Lopez sono stati paparazzati a Miami mentre passeggiano per strada e dalle foto, oltre alla somiglianza con l’altrettanto famoso papà, è stata l’evoluzione del look di Emme a colpire. Capelli neri arruffati e corti, indossa una camicia a quadri verde sovrapposta a una t-shirt oversize con stampa a scheletro, pantaloni marroni a zampa e anfibi. Insomma, la figlia di JLo si avvicina a uno stile decisamente punk che, almeno per ora, si discosta parecchio da quello della sua mamma.