Jasmine Carrisi, sarà una nuova concorrente del GF Vip al posto di un’altra ‘figlia di’, Anna Lou Castoldi, nata dalla relazione tra l’ex leader dei Bluvertigo Morgan e Asia Argento. Secondo alcuni rumor sì, anche se sull’ultimo numero del magazine Novella 2000 il giornalista Armando Sanchez ha rivelato che la presenza di Jasmine Carrisi al Grande Fratello Vip 2021/22 pare non sia così scontata.

“In famiglia ci dicono che: ‘Credo sia proiettata sul no’…”, si legge sul magazine. Al Bano e Jasmine Carrisi non saranno neanche giudici di The Voice Senior, il talent show musicale di successo condotto da Antonella Clerici. Nonostante il grandissimo successo della coppia, padre e figlia non torneranno nella nuova edizione.

Jasmine Carrisi labbra rifatte

“Non me l’aspettavo, ma va bene così: ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia”. Poi parlando della figlia Jasmine ha detto: “Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla. Jasmine è dispiaciuta. Avrebbe apprezzato tornare nel programma: per lei questo è una stato una sorta di debutto. Ma è giovane e piena di energia e di interessi”.





Lavoro a parte, in una storia su Instagram Jasmine Carrisi ha parlato di chirurgia estetica confessando il ritocchino che ha fatto recentemente: “Ho appena fatto il filler alle labbra”, ha detto la figlia di Albano Carrisi e Loedana Lecciso, che dopo una profonda crisi sono tornati insieme e hanno festeggiato vent’anni insieme.

Jasmine Carrisi ha dato la possibilità ai suoi follower di farle delle domande e tra chi le ha chiesto della durata dell’effetto, se sia doloroso o meno, c’è stato anche chi le ha chiesto se ha rifatto qualche altra parte del corpo: “Hai gli zigomi rifatti?”. “No ragazzi, tutta natura tranne le labbra. Vi prego di lasciare in pace il mio nasino e gli zigomi”.