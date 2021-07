Al Bano non se l’aspettava ma nemmeno la sua Jasmine Carrisi. E invece la coppia papà e figlia ha dovuto dire addio a The Voice Senior, ‘scalzata’ da Orietta Berti, che prende così il posto tra i coach del programma di Antonella Clerici insieme ai confermati Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.

Il Leone di Cellino era proprio convinto di poter tornare su quella sedia con Jasmine, che proprio a The Voice Senior aveva fatto il debutto in tv. Il settimanale Nuovo Tv ha raccolto lo sfogo di Al Bano: “Non me l’aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla”. E anche Jasmine Carrisi si aspettava una conferma da parte della produzione che l’aveva fortemente voluta.

Jasmine Carrisi al naturale: le foto senza trucco

“Jasmine è dispiaciuta – ha detto ancora il cantante – Le sarebbe piaciuto tornare nel programma. Per lei questo è stato una sorta di debutto televisivo. Ma Jasmine è giovane e piena di energia e di interessi”. Ma nonostante la delusione, lei non si è data per vinta e continua il suo percorso musicale con già diversi singoli in radio e un sogno nel cassetto che non riguarda lo spettacolo: vorrebbe diventare psicologa.







Quest’anno Jasmine Carrisi ha lanciato il singolo ‘Calamite’, una hit destinata a diventare tormentone e con cui è riuscita a conquistare tutti, arrivando a esibirsi anche a Battiti Live. Ma se sul palco e in tv è sempre ‘al top’ tra abiti e make up, nella vita di tutti i giorni la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è molto più casual e comoda con felpe, jeans e tute.

E la cosa particolare, in un mondo dove trucco, ritocchini e filtri spesso prendono il sopravvento, è che Jasmine Carrisi spesso si mostra senza un filo di make up. Completamente al naturale e con un look semplicissimo in una delle ultime gallery social. Basta leggere i commenti al post: tutti innamorati di lei, che è diventata un’icona di splendore acqua e sapone. E oltre che ‘bella come il sole’ e molto simile a mamma Loredana Lecciso.