Jacqueline e Ultimo, le prime foto del pancione. La figlia di Heather Parisi è in tour col compagno in Sicilia, dove l’artista romano ha una serie di date tutte andate sold-out. E proprio da un concerto e l’altro, Ultimo e Jacqueline si godono il mare e il relax della terra sicula. Ed è proprio qui che decide di farsi vedere col pancione: la ragazza infatti, dopo settimane di rumors, ha confermato di essere incinta del fidanzato.

Così, la 24enne, figlia secondogenita della Parisi, si presenta in bikini e fa vedere a tutti il suo bel pancione oramai arrivato al sesto mese di gravidanza. Come hanno raccontato proprio i diretti interessati, Jacqueline e Ultimo diventeranno mamma e papà ad ottobre. I rumors fanno sapere che probabilmente il piccolo si chiamerà Edoardo, proprio come un caro amico del cantante morto troppo giovane.





Jacqueline e Ultimo, le prime foto del pancione

La ragazza è appena arrivata in Sicilia dopo un weekend a Madrid di puro divertimento con la sorella Rebecca Jewel Manenti. Si tratta, per chi non l’avesse capito, della primogenita di Heather Parisi: ovvero la figlia nata dall’amore tra lei e Giorgio Manenti. Anche lei, proprio come la madre, è felicissima di diventare zia.

Dopo giorni di pace e divertimento lontani dal gossip, le figlie di Heather Parisi sono tornare e la Di Giacomo è arrivata in Sicilia per incontrare il suo Niccolò Moriconi, alias Ultimo. I due, in questi giorni, stanno alloggiano nelle esclusive Isola Bella Infinity Suites, che sembrano davvero un paradiso in terra. “Un po’ di panciotta, un po’ di voglie, e un chitarrista messicano che ho trovato in Sicilia”, scrive Jacqueline Di Giacomo al settimo cielo.

E sempre su Hather Parisi, Jacqueline non dice niente. Come si sa infatti, le due non hanno rapporti da tempo, proprio come Rebecca. È risaputo infatti che Heather Parisi vive ormai ah Hong Kong con il compagno Umberto Maria Anzolin. I due si sono sposati nel 2013 e hanno avuti due gemelli: Elizabeth e Dylan. Loro sono gli unici figli che parlano ancora alla madre.

