Arrivano aggiornamenti su Iva Zanicchi, dopo l’incidente che l’ha costretta a fare i conti con alcuni problemi di salute. Dopo numerosi giorni di silenzio, la cantante ha finalmente rotto il silenzio e ha spiegato cosa le sta succedendo. Si sono rincorse tante voci sulle sue condizioni, quindi alla fine ha accettato di rilasciare un’intervista per informare tutti i suoi fan su cosa le è capitato. Un imprevisto del quale ovviamente avrebbe voluto farne a meno.

Iva Zanicchi aveva detto subito dopo l’incidente e i successivi problemi di salute: “Vediamo se potrò restare a casa o se dovrò andare qualche giorno in ospedale”. La donna aveva fatto questa piccola diretta direttamente dal letto di casa. A questo punto però lei aveva messo quel pizzico di sana ironia che la contraddistingue da sempre: “Vi tengo informati, per chi mi vuol bene, e per vabbè per gli altri pazienza, non godete, mi raccomando eh, perché bisogna pensare sempre positivo e non perdete il buon umore”.

Iva Zanicchi, dopo l’incidente continuano i suoi problemi di salute: come sta

Essendoci state indiscrezioni incontrollate sulle sue reali condizioni, Iva Zanicchi è tornata a parlare dell’incidente avvenuto tra le mura domestiche dopo Il cantante mascherato e ha confermato di avere ancora dei problemi di salute. Ma non sono così gravi come qualcuno aveva fatto credere. Ovviamente è ancora in convalescenza, ma si trova nella sua abitazione e sta cercando di riprendersi il prima possibile.

Queste le parole di Zanicchi al settimanale Vero: “Ci tengo a specificare, non è che io me ne stia a letto invalida. Cammino, pianino, ma cammino. Forse per un po’ dovrò portare il busto“. Quindi, non si è ancora ristabilita del tutto ma non sta nemmeno molto male. Ovviamente siamo certi che quando starà meglio farà qualche altro intervento social per fare ulteriori aggiornamenti sulla sua persona. Per ora comunque i suoi ammiratori possono tirare un sospiro di sollievo.

Iva Zanicchi è stata una dei giudici de Il cantante mascherato di Milly Carlucci e ha conquistato tutti con la sua straordinaria simpatia. Davvero sfortunata al termine dell’ultima puntata, quando tornata a casa è caduta quindi dalle scale. Ma piano piano sta provando a guarirsi completamente.