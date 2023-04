Brutta disavventura per Iva Zanicchi, la cantante e personaggio tv infatti ha raccontato di essere caduta dalla scale. È successo dopo l’ultima puntata de Il Cantante Mascherato: la confessione della donna sui social. Iva Zanicchi in un video ha raccontato che il fattaccio è capitato qualche giorno fa: “Domenica sera, dopo il Cantante Mascherato, sono caduta dalle scale. Una caduta orribile, qualcun altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare all’ospedale, ma per il momento non sono voluta andare. Sono a letto per qualche giorno. Mi hanno fatto le lastre, sospettano qualche micro-frattura”.

E ancora: “Vediamo se potrò restare a casa o se dovrò andare qualche giorno in ospedale”. La donna ha fatto questa piccola diretta direttamente dal letto di casa. A questo punto però Iva Zanicchi ci ha messo quel pizzico di sana ironia che la contraddistingue da sempre: Vi tengo informati, per chi mi vuol bene, e per vabbè per gli altri pazienza, non godete, mi raccomando eh, perché bisogna pensare sempre positivo e non perdete il buon umore”.

Poi conclude: “Vi voglio bene, vi do un abbraccio, ciao ciao ciao”. Chiaramente appena la famosa e amata cantante ha pubblicato questo filmato in molti hanno deciso di mandare il loro personale supporto alla donna. Sul profilo dell’83enne quindi, si è letto un po’ di tutto: “Sei una forza della natura. Ti auguro una ripresa veloce”, commenta ad esempio Elga Enardu.

“Forza Iva”, le scrive Alberto Matano. “Ma nooo”, pubblica Paola Perego. “Dai che sei una roccia”, ha scritto Paola Barale. “Ma Iva, cosa mi combini? Rimettiti presto”, il commento di Simona Ventura. Come abbiamo detto, Iva Zanicchi ha confessato di essere caduta dopo Il Cantante Mascherato.

La donna infatti, dopo Ballando con le stelle è tornata a lavorare con Milly Carlucci, con la quale deve trovarsi molto bene. Stavolta però era una giudice del programma e non una concorrente. Iva Zanicchi era dietro il banco dei giurati insieme a Serena Bortone, Christian De Sica, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Solo lo scorso anno aveva invece partecipato come concorrente.

