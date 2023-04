Francesco Totti e Noemi Bocchi tornano a farsi vedere insieme. Nell’onda mediatica dettata dall’ex moglie Ilary Blasi, fresca di conduzione della nuova edizione dell’Isola de Famosi, anche l’ex capitano della Roma vuole metterci lo zampino. E lo fa count gesto quanto semplice quanto rumoroso, almeno dal punto di vista social. Niente di che a pensarci bene, ma è il gesto che fa discutere e soprattutto… commentare. In ritorno da Madrid, l’ex calciatore ora in pensione, si è fermato a mangiare in uno dei suoi posti preferiti al mondo: al Vicoletto, a Terracina.

Non è di certo la prima volta che viene a mangiare le prelibatezze del gestore, Biagio. Ed è proprio questo che fa cinguettare tanto. Ed eccoli, Noemi Bocchi, Francesco Totti e il titolare del ristorante che posano nella solita foto di rito. Ma non tutti sembrano felici di essere lì. Mentre il signor Biagio è felicissimo di scattare questo foto col suo beniamino, la nuova compagna del capitano sembra invece infastidita (o completamente assente).

Francesco Totti e Noemi Bocchi: il particolare choc

Nello scatto infatti si può notare che la donna, è completamente immersa nel cellulare come un bimbo, ignorando completamente quello che sta succedendo intorno a lei. “Il signor Biagio non valeva la sua attenzione?”, scrive qualcuno suoi social, indispettito dallo scatto. In effetti però qualcuno azzarda un’altra ipotesi, forse più dolorosa per la donna, più… privata e subdola.

In effetti, come dicevamo poco fa, non è la prima volta che Francesco Totti va a trovare l’amico Biagio al Vicoletto di Terracina. Basta scorrere i profili social per scoprire altri scatti, altri post, e soprattutto un’altra… compagna. Ad esempio l’8 luglio 2019 Totti era stato a cena lì insieme alla sua allora moglie Ilary. E già qualcuno ci aveva visto qualcosa di strano vista la didascalia: “Totti, Ilary e Biagio e doppia foto”.

Erano già separati? Chiede qualcuno sui social. Ora invece Francesco si fa immortalare mentre mostra una sorta di contenitore per profumi da tavolo (azzarda qualcuno), mentre come dicevamo Noemi Bocchi resta nel suo mondo, a guardare il telefono, ignorando il resto. Che la donna ci sia rimasta male che quello è considerato il ristorante di Totti e Ilary?

