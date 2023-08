Ad Amici 22 sono nate – alcune già finite – diverse coppie ma è indubbio che una delle più amate dal pubblico è stata ed è quella composta da Isobel e Cricca. Ballerina e cantante hanno avuto un breve flirt all’interno della scuola e sembravano essersi allontanati definitivamente appena finito il talent show di Maria De Filippi. E invece, poche settimane dopo la finale, gli indizi sui social facevano pensare il contrario. Poi sono stati paparazzati mano nella mano per le strade di Roma.

A inizio agosto hanno ufficializzato il ritorno di fiamma. In occasione del 20esimo compleanno del cantante, lui e Isobel hanno pubblicato delle immagini inequivocabili. La notizia tanto attesa è arrivata a sorpresa su Instagram e la Storia che non lascia spazio all’immaginazione è la foto insieme e la scritta “I love you” condivisa da Cricca. Anche la ballerina ha poi pubblicato una gallery eloquente.

Isobel, la sorpresa per Cricca durante il concerto

I commenti, nemmeno a dirlo, sono arrivati a pioggia. Cuori anche dai prof e dagli ex allievi della scuola, senza contare quelli dei fan che aspettavano solo l’ufficialità. E ora, un mese dopo quell’annuncio tanto atteso, Giovanni Cricca e Isobel Kinnear sembrano sempre più innamorati l’uno dell’altra.

Non solo sono apparse altre foto e Storie di coppia dopo essere usciti allo scoperto rendendo ufficiale la loro relazione. Ma un gesto molto romantico di lei al concerto del cantante e ormai fidanzato ha fatto presto il giro della rete. Una sorpresa anche per lo stesso Cricca, che probabilmente non se l’aspettava.

Durante il concerto dell’ex allievo di Amici 22, tra la folla, è spuntata proprio la ballerina australiana che ha esposto un cartello, “Che bello che sei”. Parole non per niente casuali. I fan di Isobel e Cricca sanno bene che sono le stesse che lui le ha dedicato, contenute in una delle sue ultime canzoni.