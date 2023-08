Di storie, frequentazioni, amori ce ne sono stati tanti nel corso degli anni ad Amici. Nel popolare talent show di Maria De Filippi, spesso e volentieri campione di ascolti, si incrociano le vite e le ambizioni di giovani che vogliono sfondare nel campo della musica e della danza. E a 18-20, inutile nascondersi, arrivano le prime cotte vere, quelle che ti fanno tremare le gambe e battere forte il cuore. Proprio come quello che, a quanto pare, starebbe succedendo a due allievi molto molto conosciuti.

Stiamo parlando della figlia d’arte Angelina Mango e di un cantante rap che spesso ha fatto discutere coi suoi comportamenti sopra le righe e per niente accondiscendenti nei confronti di giornalisti e critici. Tanto da essere stato anche ripreso e invitato ad avere maggior rispetto. Ma lui sembra appartenere a quella categoria di persone che vanno dritte per la propria strada, sempre e comunque. A meno che… Beh, a meno che non ci sia di mezzo una donna. Allora lì le cose cambiano…

Le parole di Angelina Mango su Wax e le ultime indiscrezioni sulla ‘coppia’

Lui è Wax, che proprio durante Amici 22 ha firmato per l’etichetta musicale della stessa Maria De Filippi, la 21CO. Nel corso del talent, comunque, l’allievo non si sarebbe dedicato solo al canto. Su Novella2000 leggiamo quello che ha dichiarato Angelina Mango: “Le amicizie che vorrei portare avanti nel tempo sono quelle con Wax e Federica. Le sto già portando avanti. Quando ti affezioni a qualcuno hai bisogno di quella persona nella tua vita”.

Parole importanti, ma Wax, Angelina e pure Maria avevano negato che tra i due ci fosse una relazione. Concluso lo show, però, le voci su un presunto flirt hanno ripreso a circolare. A parlare, secondo una segnalazione giunta ad Amedeo Venza, sarebbe uno che ha vissuto l’esperienza di Amici insieme a loro, cioè il cantante Cricca.

“Gira voce – leggiamo su una storia dell’influencer – che Cricca di Amici si sarebbe lasciato andare ad alcune indiscrezioni sulla coppia Wax e Angelina di cui si sospettava in quel momento, confermando che hanno avuto una relazione durante il programma. Peccato che hanno fatto passare tutti per pazzi e ora lei fa finta non sia mai successo niente forse per facilitarsi la vita visto che lavora con il ragazzo (a me onestamente non frega niente della coppia, ma la gente non va presa in giro…)”.

