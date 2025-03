“Intervento al cuore”. Dal letto dell’ospedale, l’annuncio della famosa del Grande Fratello preoccupa i fan: “Andrà tutto bene”

“Sto bene, avevo l’ansia giorni fa ma adesso sono tranquilla. Non vedo l’ora di operarmi e tornare a fare una vita attiva, era diventato impossibile fare la vita che facevo prima. Mi manca la mia vecchia vita. Domani metterò la prima protesi della mia vita. Metterò una protesi al cuore”.

Con queste parole l‘ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato si suoi fan di doversi sottoporre a un intervento al cuore a seguito di un attacco ischemico avuto a maggio del 2024. L’ischemia coronarica, conosciuta anche come cardiopatia ischemica, è una malattia del cuore che colpisce le coronarie, incapaci di apportare sangue ed ossigeno al cuore a causa di un restringimento progressivo. L’annuncio è arrivato dalla sua pagina Instagram, dove l’ex gieffina ha documentato i momenti del pre-operazione in ospedale.

Nikita Pelizon si opera al cuore dopo un’ischemia

Nikita Pelizon, concorrente e vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip battendo in finale Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis (terzo) e Oriana Marzoli (seconda), si trova in ospedale per sottoporsi a un intervento al cuore. A Verissimo aveva raccontato i suoi problemi di salute: “Gli ultimi due anni sono stati difficili, non sapevo cosa avessi: fiato corto, giramenti di testa e gambe che mi tremavano. C’era qualcosa ma non sapevo cosa. Adesso lo so. L’ansia non è ancora tanta perché non sono sul letto per l’operazione”.

“All’ospedale mi hanno detto che ero svenuta e tornando a casa mi sentivo molto strana: avevo perdite di memoria e l’aritmia è iniziata dopo un’intervista“, aveva detto parlando dell’ischemia che l’aveva colpita nel 2024. “Avevo perdite di memoria. Forse è stato il problema che ho al cuore a causarmi un’ischemia lo scorso maggio, a cui si è aggiunto lo stress che non ha facilitato le cose”. Con l’operazione “le cose dovrebbero sistemarsi”, aveva detto Nikita nel salotto di Verissimo.

E sui social, nel video pubblicato il giorno dell’intervento, ha detto: “A maggio ebbi un attacco ischemico transitorio, nei mesi successivi sono stata male. Dopo mesi di visite, mi opero. Il sangue sporco va nel sangue pulito e questo può provocare trombosi o attacchi ischemici. Perciò devo operarmi. “A poche ore dall’operazione che non si poteva non fare. Dai che si torna a spingere”, ha scritto a corredo del filmato, dove sono arrivati tantissimi messaggi di sostegno.