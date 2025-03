Nadia Mayer, volto amatissimo di Casa a Prima Vista, continua a conquistare i telespettatori di Real Time con il suo carisma e la sua professionalità. Ex modella e ora affermata agente immobiliare, fa parte della squadra romana insieme a Corrado Sassu e Blasco Pulieri. Oltre al successo televisivo, Nadia è anche molto attiva sui social, dove condivide spesso momenti della sua vita quotidiana tra lavoro e famiglia.

Tuttavia, un recente video postato su Instagram ha attirato un’attenzione particolare, ma questa volta non solo su di lei: gli utenti sono rimasti affascinati dalla bellezza della figlia, Anastasia. Capelli biondi, fisico slanciato e uno sguardo magnetico: Anastasia ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico, che non ha potuto fare a meno di notare la sua somiglianza con la supermodella Kate Moss. “Che figlia stupenda che hai…”, ha scritto un utente, seguito da un altro commento pieno di entusiasmo: “Hai una figlia dolcissima”.

Leggi anche: “Lui si nasconde, lei vuole farsi vedere”. Stefano De Martino, il nuovo gossip: chi è lei





Anastasia, chi è la bellissima figlia della conduttrice tv

Il video in questione mostra un tenero momento tra madre e figlia: Anastasia, con delicatezza, spazzola i capelli di Nadia per renderli più lisci e morbidi, trasformando quel semplice gesto in un’occasione di relax dopo una lunga giornata di lavoro. “Non sono un’esperta – ha scritto la ragazza su Instagram – ma volevo far rilassare mami”.

Oltre alla bellezza, ciò che ha colpito i fan è il legame affettuoso tra le due, evidente in ogni piccolo gesto. Il video ha suscitato una valanga di commenti positivi, dimostrando quanto Nadia Mayer e la sua famiglia siano amate dal pubblico. La sua spontaneità e il rapporto autentico con Anastasia hanno reso il post virale, confermando ancora una volta il grande affetto che i suoi follower nutrono per lei.

Mentre Casa a Prima Vista continua ad appassionare gli spettatori, Nadia Mayer si gode l’amore della sua famiglia e il calore del suo pubblico, che sembra già aver adottato Anastasia come una nuova star dei social.