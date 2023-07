“È incinta”. Gossip italiano in festa, la splendida vip aspetta un bebè: “Che bel pancino”

Ormai non sembrano più esserci dubbi: la bellissima vip dovrebbe essere incinta. Se n’era parlato già qualche giorno fa, ma ora è stata pubblicata un’altra foto dalla diretta interessata che ha in qualche modo alimentato ancora di più le indiscrezioni. Anche perché ha scelto una posizione particolare, visto che le mani del suo compagno hanno avvolto proprio la sua pancia, in una classica immagine che sembra richiamare una donna in dolce attesa.

Ma ancora una volta non possiamo parlare di annunci ufficiali, infatti già tempo fa smentì categoricamente queste voci parlando di fake news. Ma stavolta la vip non ha ancora parlato e in tanti sono convinti che stavolta sia davvero incinta. Ci sono state divere reazioni dei suoi fan, che stanno attendendo con trepidazioni qualche dichiarazione ufficiale di lei, della sua sorella famosa o anche della sua dolce metà.

La bellissima vip potrebbe essere incinta: c’è una foto sospetta

Ad aver iniziato la gravidanza potrebbe essere la vip Cecilia Rodriguez, che sarebbe incinta per la prima volta. Come riportato dal sito Ultimenotizieflash, questo è stato uno dei commenti più ricorrenti dopo quell’immagine sospetta di lei insieme ad Ignazio Moser: “Secondo me sei incinta, si vede un pancino“. L’istantanea potrebbe infatti anche far ipotizzare che ci sia un bebè nella pancia dell’argentina, ma al momento non abbiamo certezze.

Ma Ultimenotizieflash ha anche messo in conto un’altra ipotesi, ovvero che la sorella di Belen possa avere semplicemente dei gonfiori all’addome derivanti dal cibo consumato durante la sua vacanza in Grecia, a Mykonos. E poi c’è una terza possibilità, che gli utenti più maligni stanno rilanciando. Cecilia ed Ignazio potrebbero anche postare foto simili per far parlare di loro, ma in realtà non ci sarebbe in corso alcuna gravidanza.

Già qualche anno fa, in un’intervista rilasciata a Novella 2000, Cecilia Rodriguez aveva confermato la volontà di diventare mamma ma poi non c’era stata questa novità. Per molti il momento giusto sarebbe adesso arrivato, ma lo potremo scoprire solo prossimamente quando saranno loro a dire tutto.