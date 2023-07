Al mare nascosta da cappellino e occhiali, ma la vip è stata beccata. Ed è super incinta

Un matrimonio lampo, lontano dagli occhi indiscreti dei fan e dei paparazzi. Dopo appena un anno di fidanzamento la coppia è convolata a nozze in una cappella di Las Vegas, poi le vere nozze con una super cerimonia celebrata in Italia e ora l’arrivo del primo figlio. Così è stata paparazzata in spiaggia la super vip, già mamma di tre bambini avuti dall’ex marito.

La vip aveva trovato un modo particolare per dire al marito di essere incinta del loro primo figlio insieme. Durante il concerto del marito, ha alzato un cartellone con su scritto “Sono incinta” costringendo la band a fermarsi e a festeggiare la bellisisma notizia.

Leggi anche: Secondo figlio e secondo maschietto per la bellissima vip. La gravidanza ‘segreta’ fino a pochi mesi fa





Kourtney Kardashian incinta, le foto al mare col pancione

Travis Barker, batterista dei Blink 182, è corso ad abbracciare la moglie Kourtney Kardashian. Come detto, i due hanno ufficializzato la loro relazione all’inizio del 2021, poi a maggio 2022 hanno celebrato le nozze con una cerimonia a Santa Barbara e ancora una in Italia, dove lei ha indossato un bellissimo abito realizzato da Dolce&Gabbana.

Kourtney Mary Kardashian è diventata famosa grazie al reality show Al passo con i Kardashian, che segue la sua vita e quella delle sorelle Kim e Khloé, del fratello Rob, delle sorellastre Kendall Jenner e Kylie Jenner e della madre Kris Jenner. In questi giorni si trova in vacanza ed è stata paparazzata in spiaggia mentre cercava di nascondersi con un cappellino da baseball e dei grossi occhiali da sole neri.

Ovviamente è stata riconosciuta e fotografata dai paparazzi che si trovavano nella famosa località di mare. Kourtney Kardashian indossava un costume da bagno intero che però lasciava scoperto il pancione e si è divertita in acqua insieme agli altri tre figli avuti sa Scott Disick. Prima di fidanzarsi con il batterista dei Blink 182, la modella ha frequentato il modello Younes Bendjima nel 2017. Bendjima è stato il suo primo fidanzato ufficiale dopo Disick.