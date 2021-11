Paura per Antonino Spinalbese: incidente d’auto e ospedale. Momento no dopo la crisi con Belen Rodriguez

Ancora non c’è una conferma ufficiale, ma ormai è conclamata la crisi di coppia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. I diretti interessati non confermano, né smentiscono e in questo periodo si lanciano una serie di frecciate sui social. Il tutto rende la situazione sempre più intricata. Mentre l’argentina si mostra nella vasca da bagno e riflette sul fatto che “non si può avere tutto”, Antonino risponde ai follower mentre si trova imprigionato nel traffico. A chi gli chiede se è felice, replica con diplomazia: “Essendo una persona lunatica non è facilissimo rispondere sinceramente. Potrei essere felice e tra cinque minuti non esserlo più”.

Poi c’è qualcuno che gli chiede quale è la sua canzone preferita in questo momento e lui risponde diretto: “Come nelle canzoni, di Coez”. Altro riferimento alla sua situazione dal momento che il brano parla di una storia d’amore finita ma indimenticabile per tutti i momenti intensi vissuti, e se l’hairstylist ci si rispecchia diventa ancora più semplice unire i puntini. Rimpianti? Anche qui il ragazzo va dritto al punto: “Se dovessi avere un rimpianto dovrei cambiare qualcosina che poi in futuro cambierà o magari stravolgerà tutto, no? Col senno di poi no, non cambierei nulla della mia vita e non rimpiango nulla”.

Gli indizi sui social proseguono. Sotto una foto che ritrae due calici di vino, un’utente ha scritto: “Poveri figli, ma perché non ci pensate prima di metterli al mondo?”. Antonino Spinalbese ha spiazzato tutti rispondendo: “Anche io la penso così”. Ma non è finita, perché anche Belen Rodriguez ha postato una foto con un disegno che ritrae una coppia che si abbraccia e la frase: “Pupille lontane”.





Per lui non è un momento di serenità e lo dimostrano le ultime Instagram Stories. Infatti probabilmente ha fatto un incidente d’auto e Antonino Spinalbese ha postato prima una fotografia che mostra il vetro anteriore distrutto della sua auto, poi ha pubblicato uno scatto dall’ospedale in cui si trova, immortalandosi il braccio in cui si può chiaramente notare una flebo. Al momento resta ignota la dinamica dell’accaduto: non si sa se Antonino Spinalbese sia stato vittima di un atto volontario oppure di un incidente fortuito.

Gli scatti pubblicati fanno seguito a una serie di Stories in cui si immortalava mentre era alla guida. Di certo c’è che, vista la condivisione “social”, le condizioni dell’hair stylist non destano allarme né preoccupazione. Tutto sarebbe da ricondurre ad un grosso spavento e ad alcuni importanti danni per la vettura su cui viaggiava. Per ora Belen Rodriguez non ha detto nulla sull’accaduto.