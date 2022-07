“Già così nera. E che topless”. Per la vip è già estate piena e su bordo piscina il fisico è uno spettacolo

Imma Battaglia in topless, le foto pubblicate su Instagram sono diventate popolari in pochissimo tempo. A impressionare è soprattutto il fisico stratosferico che si ritrova, nonostante abbia 62 anni e non sia più una ragazzina. Immediata è ovviamente arrivata la reazione della compagna Eva Grimaldi. Imma ha postato le istantanee, scattate dalla stessa Eva mentre si trovavano in piscina. Ha coperto il suo seno per evitare la censura social, ma ci ha tenuto particolarmente a mostrare queste foto hot.

Imma Battaglia in topless, foto pubblicate e commenti a non finire da parte dei follower. Nei mesi scorsi Imma Battaglia ed Eva Grimaldi hanno detto di voler avere un figlio. Eva ha raccontato: “Io e Imma ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette ‘perché non diventiamo mamme affidatarie?. Non si può dire genitori perché la legge non c’è ancora, però mamme affidatarie, dare l’amore, l’istruzione a una bambina italiana. È un percorso così difficile e sottile, bisogna stare attenti. Siamo una coppia di fatto, stiamo insieme da 11 anni”.





Imma Battaglia in topless: le foto della compagna di Eva Grimaldi

Imma Battaglia in topless, le foto della partner di Eva Grimaldi sono meravigliose. Insieme alla sua dolce metà si trovava nella capitale Roma all’interno di un resort. Nell’istantanea si è fatta immortalare sdraiata e con le sue mani nasconde il suo décolleté. Ha il sotto del costume a celare la parte più intima del suo corpo e il risultato è stato raggiunto. Sono stati in tanti a farle i complimenti per una forma fisica smagliante. E interessante è anche stata la didascalia scelta dalla donna.

Imma Battaglia ha quindi scritto: “Memories di questo weekend passato! Pronti per un nuovo fine settimana?”. E chissà se proporrà altre foto che sfiorano la censura. Eva Grimaldi ha commentato con un eloquente “Spettacolare”, mentre altri follower hanno voluto aggiungere: “Sei bellissima”, “Ma sei meravigliosa e abbronzatissima”, “Buon fine settimana, sei perfetta”, “Stai da Dio, complimenti”, “No va beh, ma che abbronzatura hai? Adesso devi svelarci il tuo segreto”.

Imma Battaglia, classe 1960, è un’attivista e politica italiana ed è una delle principali esponenti del movimento LGBT italiano. Dal 1995 al 2000 è stata alla guida del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli e dal 2013 al 2016 è anche stata consigliere comunale a Roma. Sta insieme ad Eva Grimaldi da 12 anni e nel 2019 le due si sono unite con il rito civile.

