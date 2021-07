Per Ilary Blasi il 2021 è stato l’anno del ritorno in tv. Ma stando a quanto è stato riferito dal ben informato sito ‘Dagospia’, ‘L’Isola dei Famosi’, potrebbe chiudere i battenti. Mediaset vorrebbe puntare su altro. Una bomba dopo l’addio di Alessia Marcuzzi che aveva saluto tutti con un lungo post. “Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me”.



“Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”. E nonostante Pier Silvio Berlusconi avesse nuovamente aperto le porte alla presentatrice, lei sembra ancora molto determinata a continuare sulla strada intrapresa. E pare che il suo futuro possa essere il canale Discovery. Per Ilary Blasi invece non sarà addio. Se il reality show che si è svolto in Honduras non dovesse essere riconfermato, potrebbe assumere la guida de ‘La Talpa’, che tornerebbe dopo tanti anni a far divertire il pubblico. E non basta.



Perché in alternativa Ilary Blasi potrebbe condurre Star in the star ed è il nuovo show musicale di Canale 5 che andrà in onda in autunno. Sarà un mix tra fra Tale e quale show, con l’elemento imitazione di un cantante e con anche l’elemento indagine, ovvero cercare di scoprire chi si cela dietro quel pesante mascheramento. Per ora la signora Totti non pensa al lavoro.







Ilary Blasi è stata infatti pizzicata in Sardegna con Michelle Hunziker e Nicola Savino,che ha condotto le “Le Iene” con Alessia Marcuzzi. Michelle ha voluto celebrare gli allegri momenti in compagnia postando dal suo account instagram una sorridente foto del gruppetto abbronzato, seguito dalla didascalia: “Finalmente insiemeeeeee!!!Gruppo giusto nel posto giusto!!!! Un bacio da tutti noi! ❤️ @ilaryblasi @nicosavi @gra69 #sardinia #fun #friends”.



Il posto ha fatto subito rumore e tanti si sono chiesti dove fosse Francesco Totti. E pronto è arrivato il suo commento. “Ciao Belli!”, scrive l’ex capitano della Roma. Tra lui è Ilary Blasi le cose vanno a gonfie vele. Certo i pretendenti non le mancherebbero. Come sottolinea Nicola Savino, che circondato da belle donne ammette: “Quando mi ricapita!”.