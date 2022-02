Ilary Blasi e Francesco Totti in crisi dopo 17 anni di matrimonio. È possibile? In tanti se lo stanno chiedendo e allora, dopo la notizia che è rimbalzata ovunque giusto ieri, lunedì 21 febbraio, cerchiamo di capirci qualcosa. Intanto è stato il portale Dagospia a sganciare la voce bomba. Si è parlato di un litigio tra i due durante una gita al lago di Castel Gandolfo. Ma soprattutto qualcuno ha notato un altro dettaglio davvero poco trascurabile.

E cioè che il 27 settembre scorso, giorno dell’ultimo compleanno dell’ex calciatore, la moglie Ilary, che non era con lui, non ha inviato nessun messaggio di auguri né pubblicato post o foto come era solita fare. Poi quelle parole che la conduttrice ha rilasciato durante un’intervista: “Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non essere appesa ad un uomo”. Dichiarazioni forse non così gravi, ma che unite agi altri ‘indizi’ fanno riflettere.

Va detto che gli amici vicini alla coppia smentiscono ci sia una crisi in atto. Al Corriere hanno fatto sapere: “Una smentita sarebbe dare troppa importanza a una notizia che lascia il tempo che trova”. Ma intanto il gossip si scatena e allora ecco spuntare fuori il nome della presunta nuova fiamma di Francesco Totti. Si chiama Noemi e… sembra Ilary da giovane… Ora, sempre dal Corriere della Sera, si viene a sapere che la conduttrice avrebbe avuto un flirt con un collega e dunque Totti avrebbe ‘semplicemente’ ricambiato il favore…





Andando a ritroso nel tempo arriviamo al 25 novembre 2021. In quel giorno Ilary Blasi si trovava in Lapponia. Al suo fianco c’era Luca Tommassini, coreografo di fama internazionale. Specifichiamo subito che Luca è un amico di Ilary, niente di più. Ma proprio da quel giorno si è iniziato a parlare di un vento di ‘maretta’ tra Ilary e Francesco. Quelle foto tra paesaggi innevati, alci e perfino l’aurora boreale parlavano di un’Ilary serena e spensierata. Ma Totti non c’era. Qualche giorno fa Ilary e Luca sono stati visti cenare nel nuovo locale di Flavio Briatore a Roma.

C’è però un altro dettaglio da non trascurare. Luca Tommassini, recentemente divenuto direttore artistico di Amici, è dichiaratamente omosessuale. Dunque nessuno scandalo? Ilary Blasi conosce Luca da tempo. Poi nel gennaio 2022 Alberto Dandolo nella sua rubrica sul gossip di Oggi, scriveva che il ballerino era uno dei possibili candidati a partecipare all’Isola dei Famosi: “Lo corteggia, i due sono molto amici e c’è chi giura che questa loro amicizia si trasformerà presto in una collaborazione professionale. Il ballerino e coreografo sarà concorrente, inviato o forse opinionista? Ah saperlo”.