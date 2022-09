Ilary Blasi nuovamente protagonista di un siparietto social nelle ultime ore. Nonostante dopo la separazione da Francesco Totti abbia preferito mantenere il profilo basso per quanto riguarda le ragioni dell’addio, è però stata sempre attiva su Instagram dove ha mostrato spesso e volentieri nel corso dell’estate appena trascorsa immagini delle sue vacanze. E ora si è recata in un ristorante e qui ha fatto una battuta che ha lasciato tutti di stucco. E c’è chi si sta domandando cosa voglia significare.

Dunque, tra poco vi sveleremo tutto sul nuovo comportamento di Ilary Blasi, tenuto al ristorante, e soprattutto sulla battuta fatta al proprietario dell’attività commerciale. Intanto, nei giorni scorsi è emerso che, secondo il settimanale Oggi, Francesco Totti si sarebbe pentito dell’intervista al Corriere della Sera. Un’intervista nella quale sono partiti attacchi pesanti a Ilary Blasi. Ora l’ex calciatore della Roma avrebbe capito di aver sbagliato e starebbe cercando di ricomporre la situazione. E vedremo come andrà a finire.

Ilary Blasi al ristorante: l’insolita battuta col proprietario

In primis Ilary Blasi, arrivata al ristorante di una persona che lei conosce benissimo e che può essere definito proprio un suo amico, ha iniziato dicendo: “Qui si mangia benissimo”. Ma poi ecco arrivare una battuta con il titolare del locale. In particolare, si è trattato di una conversazione che la conduttrice televisiva ha iniziato in questa maniera: “Sono tornata per farmi perdonare”. Ma lui ha risposto in questo modo: “Può gentilmente uscire dal mio ristorante? Grazie”. E la padrona di casa de L’Isola dei Famosi è scesa nei dettagli.

Ilary Blasi ha continuato così il suo dialogo: “Ale, ma che è successo dopo l’ultima volta? Ti volevo fare un po’ di pubblicità e invece…”. E il proprietario del ristorante ha detto: “E invece mi hai fatto una pubblicità di me***, com’è il ristorante?”. Ilary ancora: “Ma non è vero, si mangia da Dio qui alla Spaghetteria L’Archetto. Me perdoni? Te posso scroccà na cena?”. Nessuno però ha compreso realmente cosa volesse intendere, chissà se nelle prossime ore chiarirà quale sia questo perdono.

E parlando dell’addio tra Ilary e Francesco Totti, un video pubblicato giorni fa dalla figlia Chanel è sembrato indirizzato alla coppia. Lei ha postato la canzone Mi son fatto l’amante dell’artista Natale Galletta. E queste sono le parole presenti nel brano: “Hai fatto sempre le cose sbagliate / faciss mai na cos ca m’ fa piacer / ed io come nu scem’ ti ho sempre voluta / con la speranza che sarenìsti un po’ cambiata”.