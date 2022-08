Adesso non sembrano esserci più dubbi, anche se manca la sua dichiarazione ufficiale. Ilary Blasi avrebbe davvero un nuovo amore e sarebbe alla base della separazione con Francesco Totti. Quanto sta emergendo in queste ore chiarirebbe del tutto la vicenda, con l’ex calciatore della Roma che avrebbe poi agito solo di conseguenza. Pare che la conduttrice de L’Isola dei Famosi si sia messaggiata con lui già l’anno scorso e Totti era stato in grado di scoprire e leggere qualcosa ritenuto compromettente.

Nonostante inizialmente non ci fossero tante certezze, ora di Ilary Blasi e di questo nuovo amore se n’è riparlato grazie ad una fonte considerata attendibile. Per quanto riguarda invece Ferragosto, lei l’ha trascorso anche con una persona speciale. Ha pubblicato una foto in cui ha mostrato la versione più tenera di lei in una foto con la nonna, dove le ha baciato la guancia e le ha scritto “Mitica nonna Marcella”. Intanto, le pratiche del divorzio da Francesco Totti non sono ancora state avviate.





Ilary Blasi, conferme sul nuovo amore: “Lui è Cristiano Iovino”

Le clamorose conferme su un rapporto speciale di Ilary Blasi con quello che potrebbe essere definito il suo nuovo amore sono arrivate tramite il sito Dagospia. Il giornalista Ivan Rota ha fatto sapere che una persona ben nota nel mondo dello spettacolo ha ribadito che la presentatrice Mediaset avrebbe instaurato questo legame. Stando a quanto precisato anche da Gossip e Tv, forse non si può ancora parlare di vero e proprio fidanzato, ma sta di fatto che lui non è assolutamente un semplice amico.

Secondo Dagospia, un’attrice che ha i capelli rossi e che ha un’amicizia intima con la sorella di Ilary Blasi, Melory, è uscita allo scoperto e avrebbe rivelato ai suoi amici che l’ex di Totti avrebbe una relazione con il modello e personal trainer Cristiano Iovino. I dettagli ci sono eccome, anche se non è stata svelata l’identità di quest’attrice, quindi Ilary o lo stesso Francesco potrebbero anche rompere il silenzio sulla questione. Staremo a vedere se vorranno fornire qualche delucidazione maggiore.

Nativo di Roma, sembra che Cristiano Iovino abbia avuto in passato dei flirt con Zoe Cristofoli e Sabrina Ghio. Ha un profilo Instagram seguito da oltre 50mila follower e il suo fisico è da fare invidia. Presenti sul suo corpo dei muscoli davvero impressionanti e non poteva essere altrimenti visto il suo lavoro, inoltre ha dei bellissimi tatuaggi che gli ricoprono varie parti del suo body.

