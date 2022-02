La presunta crisi di coppia tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a riempire le cronache di gossip. La storia tra una delle coppie più glamour è deflagrata dopo 20 anni di conoscenza e 16 di matrimonio. I due hanno anche tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. I bene informati parlano di una crisi che avrebbe allontanato l’ex capitano della Roma e la conduttrice. E si fanno insistenti le voci di tradimenti. Dagospia è stato il primo a rilasciare l’indiscrezione, puntando l’attenzione su un litigio avvenuto a inizio febbraio tra i due mentre si trovavano in gita con i figli.

Il quotidiano Repubblica, poi, ha aggiunte delle nuove informazioni raccontando che i due presto cominceranno a vivere in case diverse. Questo ciò che si legge sul giornale: “I maligni dicono che lei ha voluto prendere il controllo totale della famiglia e lo aveva allontanato anche dalle persone che gli erano più vicine. Dettagli che però, secondo i ben informati, non hanno impedito a Totti recentemente di guardarsi intorno”. Dopo il grande clamore è stato Francesco Totti con un video su Instagram a rompere il silenzio.

“Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e la mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose. Fate attenzione perché di mezzo ci vanno i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono stancato di dover smentire”. Tuttavia le voci di presunti tradimenti si fanno avanti col passare dei giorni. All’ex capitano giallorosso è già stata attribuita una “nuova fiamma”: si tratterebbe di Noemi Bocchi, giovane romana che ha conosciuto Francesco Totti su un campo di padel.





A molti non è sfuggito il fatto che la ragazza fosse a dicembre all’Olimpico in tribuna vip a poche poltroncine dallo stesso Totti. Secondo Dagospia, “i due si messaggiavano di continuo sul cellulare”. E soprattutto non è sfuggita la straordinaria somiglianza di Noemi con Ilary Blasi. Anche alla conduttrice vengono attribuite nuove conoscenze. Come quella di cui scrive Nino Materi sul Giornale: “Un bel fusto che sembra l’alter ego del pupone giallorosso”.

Non solo: il Corriere della Sera fa anche il nome. “Ilary spesso sarebbe uscita a cena in comitiva con la sorella Melory e altra gente, tra cui Luca Marinelli, fascinoso attore di Lo chiamavano Jeeg Robot e Diabolik. Altri indizi considerati rivelatori”, si legge sul quotidiano. Insomma la situazione è abbastanza complessa ed è praticamente certo che nei prossimi giorni altri capitoli e altri retroscena verranno aggiunti.