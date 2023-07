Ilary Blasi si trova ancora in Brasile con il compagno Bastian Muller. Partita contemporaneamente all’ex marito Francesco Totti, che invece si trova negli Usa con tutti i figli e Noemi Bocchi, la conduttrice Mediaset sta regalando molti scatti e video ai fan di Instagram. Era tempo che non era così attiva. Nelle ultime ore ha anche immortalato un incontro ravvicinato con una balena. In mare aperto, a bordo di una barca con una guida, ha avvistato e ripreso il cetaceo, come si vede nei video pubblicati tra le Storie Instagram.

La balena era davvero a pochi metri da lei, che è riuscita a immortalare il momento con il cellulare mentre il compagno ha fatto delle bellissime riprese con il drone, e più di una volta è uscita dall’acqua per farsi ammirare. “Eccola, eccola! È enorme”, si sente esclamare Ilary Blasi, che poi resta senza parole ad osservare lo spettacolo a dir poco emozionante. Questi sono solo gli ultimi filmati che i due hanno postato sui social.

Ilary Blasi in vacanza, una fan l’ha incontrata: “Ecco cosa è successo”

Come detto, la conduttrice e l’imprenditore, che sembrano affiatatissimi nonostante le voci di crisi, hanno postato a più non posso immagini di questa vacanza in Brasile, tra panorami mozzafiato, giornate di relax in spiaggia e visite nei luoghi turistici più famosi come il Cristo Redentore a Rio de Janeiro.

Ma in uno degli ultimi scatti social ecco spuntare il racconto di una sua follower che ha incontrato la presentatrice per caso ed è rimasta male per il suo atteggiamento scortese: “Volevo far presente che al momento dello scatto della foto eravamo lì e ti abbiamo riconosciuta”, ha scritto sotto l’ultimo post di Ilary Blasi in cui posa in bikini.

“Ci avrebbe fatto piacere avvicinarci e salutarti, ma il tuo LABIALE (non molto elegante) ci ha fatto capire che non era il caso e ci siamo allontanati. Ricordo che un personaggio pubblico è pubblico perché la gente lo ha fatto diventare tale, a volte per le capacità artistiche o professionali che riveste a volte senza un perché. Sono rimasta delusa”, ha proseguito. Ilary Blasi non ha risposto, ma centinaia di fan hanno apprezzato e commentato questo racconto.