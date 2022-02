Francesco Totti e Ilary Blasi, Ilari Blasi e Francesco Totti. Sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Della loro storia d’amore è stato lo stesso ex calciatore a parlarne nell’autobiografia “Un capitano”. “Ilary non è soltanto bellissima – dice Francesco – è intelligente, simpatica, molto quadrata pur avendo solo vent’anni, direi seria. Diversa da tutte, ecco. Così diversa da farmi vivere con profondo imbarazzo gli incontri casuali nei locali con altre donne”.

Quando l’ha vista per la prima volta lei era una ‘letterina’ di Passaparola e subito è scoccata la scintilla. Totti avrebbe voluto sposarla immediatamente, ma Ilary era fidanzata. Lui non ha mollato e nel 2002, durante un derby, è arrivata la prima dichiarazione in pubblico: Totti segnò e sotto la maglia ecco la scritta “6 unica”.

“Lei e il calcio sono due cose opposte – spiega Francesco Totti – non c’entrano niente. Stava in tribuna e io feci una bella partita e uno dei miei gol più belli così alzai la maglietta: era lei in tutto e per tutto, esteticamente, come persona, come mamma, in tutto”. Nel 2005 il matrimonio, poi arrivano tre figli, Christian, due anni dopo Chanel e nel 2016 Isabel.





Adesso, però, sulla coppia arriva la voce bomba. Dagospia parla apertamente di crisi: “La favola Totti & Ilary alle battute finali?”. Secondo il portale il 5 febbraio scorso tra i due, in gita al lago di Castel Gandolfo, sarebbe esploso un litigio. Ma ci sono anche altri indizi che più di un utente ha notato. Ad esempio a settembre scorso, quando Francesco Totti ha compiuto 45 anni, da parte della moglie Ilary Blasi un silenzio assordante. A differenza degli altri anni da parte sua non c’è stato nessuno scatto insieme, nessun post, niente di niente.

Sui social i follower si sono scatenati: “Si sono lasciati” o “Sono in crisi“, hanno scritto. Ma c’è anche chi dice che Francesco Totti e Ilary Blasi desiderino solo un po’ di riservatezza. L’ultimo indizio va ricercato in una intervista della conduttrice che preso vedremo alla guida della nuova “Isola dei famosi”. Queste le dichiarazioni rilasciate a “F”: “Trovo sexy la libertà di scegliere. Anche di potermene andare da un giorno all’altro. Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Io voglio essre indipendente e non essere appesa ad un uomo”. Voi come la vedete? Siamo davvero ai titoli di coda?