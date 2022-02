Non c’è pace per Ilary Blasi e Francesco Totti dopo la bomba sulla loro presunta crisi lanciata da Dagospia. La loro storia dura ormai da 20 anni e, nel corso del tempo, sono diventata una delle coppie più amate e seguite del jet set. Tempo fa Ilary aveva raccontato, con ironia, cosa significasse vivere con l’ex numero 10 “È umiliante stare con uno come Francesco Totti. Non vieni calcolata, sei inesistente. C’è di peggio, ma me ne sono fatta una ragione”. I”Ho ricevuto una chiamata poco fa: “Ahò, salutame Francesco!”. Io ricevo telefonate così! Non vieni calcolata, sei inesistente!”, diceva a Che Tempo che fa.



“Se lo indirizzi, gli chiedi qualcosa, magari lo fa. Però di spontanea volontà… no”. A Che tempo che fa, Ilary Blasi annunciò di aspettare il suo primo figlio, Cristian: “E’ per questo che me ne sono andata! Perché ero incinta…”, ricordava. “Io non c’entro niente eh!”, replica Fazio che poi stuzzica la Blasi riguardo il quarto figlio, diventato, ormai, un tormentone: “Oggi annunci il quarto figlio!”.



Ho finito gli ovuli! Li ho persi! – rispondeva Ilary Blasi con una battuta – Francesco dice tante cose ma poi decido io! Tre è il giusto compromesso, è anche un bel numero. Se Francesco lo vuole davvero, lo farà con un’altra!”. Che tra Ilary Blasi e Francesco Totti qualcosa non andasse i maligni lo avevano sempre sospettato. Eppure, solo una settimana fa la showgirl, ospite di Michelle Hunziker, parlava del marito e del suo matrimonio con una battuta.







“Io ho lo stesso marito da vent’anni e se non pubblico una foto per un mese: “Sono in crisi, si sono lasciati”. Le cose potrebbero essere andate proprio così perché Il Corriere fa sapere che alcune persone vicino la coppia hanno smentito la notizia. Chi li conosce bene ha svelato al quotidiano che la coppia non ha nulla da chiarire ed ha scelto il silenzio per non dare importanza al gossip: “Una smentita sarebbe dare troppa importanza a una notizia che lascia il tempo che trova” si legge.



Intanto Ilary Blasi ha aggiornato le sue stories per pubblicare un video selfie. Mentre è a bordo di un treno mette via per un attimo la mascherina per regalare ai suoi follower una linguaccia. Per molti sarebbe un modo per mettere a tacere quanto sta accadendo nelle ultime ore.