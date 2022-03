Francesco Totti aveva subito smentito le voci relative alla separazione da Ilary Blasi. “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose: fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini, e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire”, aveva detto.

L’ex capitano della Roma si era affrettato a smentire il ‘rumor’ che si era diffuso il 22 febbraio sulla crisi e una nuova fiamma per il Pupone, la giovane Noemi Bocchi, 34enne romana, tifosa dei giallorossi che avrebbe conosciuto Francesco Totti grazie alla passione per il padel

Ilary Blasi e Francesco Totti: le foto di Chi dopo la crisi

Secondo i rumors, l’ex bandiera della Roma e la conduttrice televisiva condurrebbero vite separate tanto che, già lo scorso settembre, Ilary non aveva partecipato alla festa di compleanno del marito. Ma dopo 17 anni di matrimonio e tre figli, c’è chi ha iniziato a studiare ogni minimo movimento della coppia.





Secondo Di Più, che ha intercettato una fonte vicina all’entourage dell’ex calciatore, pare che Francesco Totti e Ilary Blasi siano davvero a un passo dal divorzio e la relazione tra l’ex calciatore e la giovane Noemi sarebbe più vera che mai. “Francesco l’ha anche presentata alle pochissime persone della sua cerchia, quelle che gli stanno più vicino”, si legge ancora sul settimanale.

Ma c’è anche chi scommette che i due siano già riusciti a superare la crisi e andare avanti per il bene dei figli. Intanto Chi li ha beccati insieme, sorridenti, mentre passeggiano per poi salire in auto. Dalle foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini si vedono Francesco Totti e Ilary Blasi sorridere e divertirsi come se niente fosse.