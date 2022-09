Niente da fare, la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti non sembra destinata a finire a breve. O meglio, praticamente ogni giorno non si fa altro che parlare di loro per dei gesti impliciti ed espliciti che stanno rubando la scena del gossip da mesi. Adesso è stata la conduttrice televisiva a pubblicare qualcosa di insolito, che in tanti hanno ritenuto che possa essere una frecciatina all’ex calciatore della Roma. Ovviamente non ci sono stati commenti ufficiali della donna, ma il sito Gossip e Tv ne è convinto.

Intanto, su Ilary Blasi e Francesco Totti è emerso un retroscena bollente, svelato da Roberto D’Agostino a Domenica In: “L’intervista di Totti a Cazzullo è un atto giudiziario: ‘non sono io il mostro’, dice con quella intervista, ‘perché lei ha altre storie’. Totti ha screenshottato i messaggi erotici di Ilary Blasi. Lei a un certo punto ha chiamato i suoi figli e ha chiesto a Totti di giurare davanti a loro di non avere nessuna storia con Noemi (Bocchi, ndr) e di non conoscerla. Lui ha giurato e lei è andata dall’amica Silvia Toffanin per smentire, avendo avuto la rassicurazione del marito”.





Ilary Blasi pubblica foto delle corna: risposta a Francesco Totti?

Come ricordato da Gossip e Tv, Ilary Blasi non ha finora dichiarato nulla in via ufficiale anche se è stata molto attiva anche nei mesi più caldi dell’estate con le sue foto dalle vacanze. Francesco Totti invece ha vomitato tutto al Corriere della Sera e sicuramente la presentatrice dell’Isola dei Famosi non lo ha apprezzato affatto. Nelle scorse ore lei è andata allo spazio espositivo di Roma Capitale, la Vaccheria, e ha ammirato la mostra Flesh: Warhol & The Cow. Le opere di Andy Warhol alla Vaccheria”. Ed ecco la foto inaspettata.

All’improvviso su Instagram Ilary Blasi ha fatto apparire un’opera, che raffigura una mucca con delle corna che sono state ovviamente subito visibili. E c’è chi ritiene che sia certa una sua allusione alle vicende che la riguardano con Francesco Totti. Manca la certezza assoluta, ma sta di fatto che la pubblicazione di una delle opere Cow di Warhol farà discutere a lungo. E staremo a vedere se tra i due potrà davvero esserci una separazione pacifica oppure se si finirà in tribunale per sbrogliare la matassa.

Nei giorni scorsi, alla luce delle parole di Totti, si è infuriata la Federpol, la Federazione Italiana degli Istituti privati per le investigazioni: “A tutela della propria onorabilità, in merito ai continui e inappropriati tentativi di denigrare la reputazione della figura dell’investigatore privato che accoglie al suo interno seri professionisti, assolutamente rispettosi delle leggi (molte) e adeguatamente formati in tal senso, la Federpol, federazione più rappresentativa della categoria, si riserva di agire le vie legali”.

