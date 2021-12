Mai vista la casa di Ilary Blasi e Francesco Totti? Una villa da sogno nel quartiere più elegante di Roma

Ilary Blasi e Francesco Totti sono marito e moglie ormai da sedici anni. Il loro legame è uno dei più invidiati in Italia, infatti sono ritenuti una coppia speciale e molto unita. Dal loro amore sono nati anche tre figli, che si chiamano Chanel, Cristian e Isabel. Senza volerlo, la conduttrice televisiva ha esaudito un sogno dei suoi fan nelle scorse ore. Pubblicando su Instagram le immagini nelle quali ha fatto vedere cosa ha fatto la sua famiglia a Natale, ha svelato molti particolari della sua bellissima casa.

L’abitazione di Ilary Blasi e Francesco Totti è localizzata in una delle zone più belle, suggestive e prestigiose della capitale Roma. Precisamente, si trova nel quartiere Eur ed è stato possibile osservare sia l’interno che l’esterno dell’abitazione. Probabilmente lei non si sarebbe aspettata tanto clamore, ma mai prima d’ora aveva mostrato questi dettagli dell’appartamento. Quindi, nemmeno a dirlo, i video e le istantanee hanno fatto immediatamente il giro della rete. E i complimenti si sono dunque sprecati.

Ilary Blasi e Francesco Totti vivono in una residenza da sogno, infatti si può notare innanzitutto una grandezza straordinaria della stessa sia dentro che fuori. Partendo dall’esterno, è presente un enorme e bellissimo giardino che è molto curato nei minimi particolari, infatti è possibile ammirare un viale lastricato e un pratino britannico. Poi entrando all’interno della casa, la presentatrice tv e l’ex calciatore hanno una zona con un bellissimo divano e poi c’è un grande tavolo dove si sono seduti amici e parenti.





Per quanto riguarda le pareti di casa Totti, Ilary Blasi e l’ex campione della Roma hanno scelto quelle in muratura con mattoni di colore bianco. Spazio ovviamente anche al grande divertimento, infatti è posizionato un tavolo da biliardo, uno da ping pong e un flipper. Non è finita qui perché dispongono anche di un altro salone, decisamente molo elegante e originale. Presente una gigantografia dell’ex capitano giallorosso e alcune casacche di giocatori di calcio tra i più noti a livello planetario.

Alcuni mesi fa si era vociferato di una crisi amorosa tra Ilary Blasi e Francesco Totti, prontamente smentita. Infatti, subito dopo questi rumor l’ex capitano della Roma, che aveva compiuto 45 anni, era in vacanza con la moglie Ilary e la piccola Isabel a Parigi, ma la visita a Disneyland per Francesco era stata tutt’altro che una passeggiata di salute perché spaventato dalle giostre.