Ragazzi buona Domenica! Oggi, 6 marzo, arriva il gossip della settimana. Anzi, stiamo parlando del gossip della scorsa e anche della prossima… Avrete capito. Lui è un portento della natura. Con le sue gesta sui prati verdi di tutto il mondo ha letteralmente fatto impazzire milioni di persone. Parecchi milioni. Ha lasciato, su questi campi di pallone, un ricordo indelebile di cosa si possa fare con dei piedi magici. Gli italiani, ma anche gli stranieri, lo conoscono. O, comunque, in qualche bar di Caracas ne avranno sentito parlare…

Lei, bella come il sole, indovinate un po’? Di gente ne ha fatta impazzire pure lei tanta, ma tanta. Solo che, per altri motivi. Intanto è una delle conduttrici più note del panorama italiano. Poi ha un sorriso che incanta e, dulcis in fondo, sa sprizzare energia quando ti guarda con quegli occhioni azzurri… Non avete ancora capito? Ma è chiaro stiamo parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi. Ebbene pare che Dagospia abbia rilanciato il flirt con Noemi Bocchi.

Il fatto è che fin da quando queste voci sono state messe in giro, alla ragazza che, sabato 5 marzo, era allo stadio Olimpico per Roma-Atalanta, son successe anche cose ‘strane’. Noemi si sarebbe “chiusa tra i suoi affetti più cari dichiarando di aver ricevuto minacce sui social e non solo”. Dopo l’esplosione delle chiacchiere a proposito di una love story con Francesco Totti. Addirittura il settimanale Di Più Tv riporta le parole di una persona vicina all’entourage del Pupone che mormora di ‘separazione’ vicina.





Sarà tutto un gran can can, una chiacchiera tira l’altra, però intanto Noemi e Francesco erano a vedersi, e a godersi, la vittoria dei giallorossi sui nerazzurri. Tra parentesi sublime giocata di Nicolò Zaniolo e super gol di Abraham, e Ilary? Chissà se anche stavolta, come già successo a C’é Posta per Te, avrà visto la prodezza. Da casa o in tv.

Francesco Totti, tuttavia, ha smentito tutto parlando di “fake news”. Ora la verità vera nessuno ce l’ha in tasca. Ma chissà se tra qualche giorno rispunterà fuori ancora lo stesso gossippone. Voi che dite? Saremo ancora a punto e a capo?