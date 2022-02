Ilary Blasi e Francesco Totti, terremoto nel gossip: vicini alla rottura, ha annunciato Dagospia. La coppia è di certo stata una delle più solide, almeno fino alle voci di una presunta crisi che ormai dominano le cronache rosa. Insieme da una vita, 17 anni di matrimonio e 3 figli dopo, è davvero tutto finito?

Il 4 febbraio scorso si è consumato un litigio in famiglia, l’ennesimo e quello definitivo dicono i beninformati. E andando a ritroso dopo questa voce bomba, da mesi l’ex Capitano della Roma e la conduttrice non si mostrano più affiatati come un tempo sui social. Poche uscite con gli amici in comune e vacanze da soli, come quella di Ilary Blasi sulla neve.

Ilary Blasi e Francesco Totti, il retroscena sulla crisi

Poi il compleanno di lui, che ha spento 45 candeline, senza la moglie accanto. Ancora, il commento di Ilary Blasi in una recente intervista che aveva insospettito molti: “Tutto può finire”. Tutti indizi, certo, ma solo indizi. Da quando è esplosa la bomba della crisi, nessuno dei due ha ancora confermato o smentito il rumor.





Ma adesso il Corriere della Sera aggiunge un altro tassello. Un retroscena sulla presunta crisi che ha investito una delle coppie più amate dello spettacolo italiano e che ora sembra essere al capolinea. Il quotidiano parla di terze persone: Ilary Blasi si sarebbe concessa una scappatella con un collega e dopo questa scoperta Francesco Totti si sarebbe poi completamente innamorato di un’altra.

“Dicono che la crisi si sia aperta già da tempo – si legge sul Corriere della Sera – Da quando Ilary avrebbe avuto un flirt con un collega tv. Quando Francesco l’ha scoperto, o qualcuno l’ha amichevolmente avvisato, ovviamente non avrebbe gradito e avrebbe reso la cortesia. […] Il Pupone diventato Campione del Mondo nel 2006 si sarebbe innamorato di un’altra, con cui starebbe da un po’ e di cui sembrerebbe molto preso”.