Ilary Blasi è reduce da un’altra puntata dell’Isola dei Famosi. La conduttrice romana ha diretto il settimo appuntamento del reality e ancora una volta ha stupito tutti con il suo look. Dopo aver attirato i riflettori su di sé per la camicia bianca o l’outfit total black, questa volta la padrona di casa ha lasciato tutti a bocca aperta per un completo a rete dall’effetto nude firmato Gretel Z. Ha abbinato un crop top con le spalline sottili che ha lasciato l’ombelico in vista a una gonna incrociata asimmetrica, per la precisione un modello a vita alta più corto sul davanti e lungo fino alla caviglia nella parte posteriore.

Per completare il tutto Ilary ha scelto degli accessori scintillanti e a contrasto. Ha indossato gli immancabili tacchi a spillo, per la precisione i sandali Belén in raso viola di Le Silla (prezzo 514 euro), e i bracciali maxi diventati ormai il suo “marchio di fabbrica”. Dopo le fatiche dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi è tornata a Roma da Milano e subito è corsa a casa dalla famiglia.





Alla ricerca dei figli nella villa al Torrino – uno dei quartieri residenziali più lussuosi di Roma -, la conduttrice becca il ragazzo più grande Christian insieme a un suo amico nella camera della sorella, Chanel. “Che state facendo?” è la domanda di Ilary Blasi in versione ‘spia’, mentre riprende la scena con il cellulare, poi inizia a interrogare l’altro ragazzo: “Emiliano, ma tu la vedi l’Isola? Mi segui?”.

La risposta non può che essere “sì”, ma lei non sembra convinta e insiste: “Ti piace l’Isola? Non è che devi essere obbligato, devi essere onesto”. I ragazzi sono abbastanza imbarazzati e a questo punto interviene Christian, che cerca in tutti i modi di sfuggire allo smartphone della mamma e le chiede di lasciarli soli. “Non vi ho sentito convinti. L’avete vista o no?” incalza Ilary Blasi, che alla fine li prende in castagna: “Chi sta in nomination? Ditemi chi è al televoto… A bugiardi!”.

Quindi nella camera arriva anche l’altra figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, Chanel. Nella stanza della quattordicenne, i due ragazzi continuano a muoversi intorno ad una teca-salvadanaio (tentando di tirare fuori dei soldi). Ed ecco che interviene di nuovo mamma Ilary Blasi che vuole vederci chiaro in questa faccenda: “State facendo i conti? Chanel stai attenta, non te fa fregà”. E tutto finisce con le risate da parte di tutti.