Non si sono mai amati e non hanno fatto mai finta di farlo. Solo pochi anni fa Ilary Blasi e Fabrizio Corona erano stati al centro di un durissimo scambio di accuse nel quale era finito anche il marito ed ex capitano della Roma Francesco Totti. Tutto sembrava sepolto, fino a poche ore fa quando Fabrizio Corona è tornato ad attaccare Ilary nel corso di Peppy Night Fest su Canale 21. Fabrizio Corona ha raccontato anche particolari su Elisabetta Gregoraci.



E prima di attaccare Ilary Blasi aveva parlato anche del suo rapporto con le donne su tutte Nina Moric e Belen Rodriguez. “Con Belen Rodriguez? Sono in ottimi rapporti (…) Nina è croce e delizia, ma rimane sempre la madre di mio figlio (…) Asia Argento? Nella nostra follia, ci siamo trovati e abbiamo condiviso un momento della nostra pazzia”.

Poi è tornato a bomba sul caso Blasi toccando anche gli altri famosi. Precisando come: ““La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa”. E ancora: “Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati tutti io”.





Quanto alla Gregoraci dice: “La Gregoraci? L’ho fatta fidanzare io con Briatore”. Poi su Ilary Blasi. “Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nuda”. Chiuso il caso Ilary Blasi ha poi affermato di non rinnegare la sua vita passata che l’ha portato anche in carcere. “Gli errori, secondo me, non li ho fatti. Esiste questa parola: hybris. È un’ubriacatura di potere”.

E conclude: “Quando arrivi a trent’anni e dal niente sei riuscito a comandare, fare soldi, avere il mondo in mano, quando non hai amici e sei solo contro il potere, ti metti contro i potenti e poi te la fanno pagare. Perché sono stato solo contro il potere. Gli unici errori che ho fatto nella mia vita: volere tutto e subito. Ma non cambierei niente. Rifarei anche i sei anni di galera che ho fatto”.