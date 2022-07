Ilary Blasi e Alessio La Padula, il gossip è scoppiato nella giornata di ieri. Prima dell’ex ballerino di Amici l’ex moglie di Francesco Totti era sta avvicinata all’attore romano Luca Marinelli, famoso per la mini serie Rai su Fabrizio De André e ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’ dei Manetti bros. L’attore non aveva mai confermato i rumors, ancor meno Ilary che anzi, qualche mese fa, ospite a Verissimo aveva definito i pettegolezzi sul conto suo e di Francesco come bufale. Proprio su Marinelli in quell’occasione aveva specificato di non conoscerlo nemmeno.



Quanto a Alessio La Padula, nel numero di Chi in edicola questa settimana, che ricostruisce in modo dettagliato questa separazione che è diventata subito argomento principale di siti e giornali, si parla di un “aitante giovane” per cui la conduttrice avrebbe perso la testa. E anche di “messaggi compromettenti” che Totti avrebbe trovato nel telefono di Ilary.





Ilary Blasi e Alessio La Padula, il ballerino smentisce il gossip



In particolare, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha annunciato che pubblicherà le foto di questo “giovane aitante” per il quale Ilary Blasi avrebbe perso la testa. Giovane che ora per molti avrebbe un nome e un cognome ben noti al pubblico di Canale 5. (Leggi anche “Finalmente ci sposiamo”. Il vip italiano verso l’altare: fidanzato da 13 anni, svela data e location)



Alessio La Padula, che è un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. La pagina social Very Inutil People ha pubblicato delle segnalazioni su Ilary Blasi e Alessio La Padula, ex ballerino di Amici nell’edizione del 2016 ed ex fidanzato di Elena D’Amario. Su Instagram, è stato ‘beccato‘ a scambiarsi diversi like con la padrona di casa dell’Isola dei Famosi. E addirittura commentato un suo post con un cuore rosso.



Ora però parla lui. Mentre Ilary Blasi preferisce restare in silenzio e godersi la vacanza in Africa con la sorella maggiore Silvia e i figli Cristian, Chanel e Isabel, Alessio La Padula ha deciso di dire la sua. Il danzatore classe 1996 è letteralmente sbottato su Instagram. Ha postato una foto in cui fa il dito medio e commentato così: “Più sono vuote le teste più sono lunghe le lingue”. Capitolo chiuso?

“Con il noto attore”. Ilary Blasi, si parla già di nuovo compagno: bello e tra i volti del momento