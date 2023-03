Ancora un colpo di scena su Ilary Blasi e Francesco Totti. Ormai le loro vite si sono divise definitivamente, infatti entrambi hanno trovato anche altre anime gemelle. Lei è legata a Bastian, con il quale sta per vivere un fine settimana da favola. Infatti, si è recata nella terra di origine del fidanzato, ovvero la Germania, e si trovano esattamente nella città di Francoforte. Per quanto riguarda l’ex campione della Roma, è in vacanza con la partner Noemi Bocchi nella zona di montagna Madonna di Campiglio.

Ora Ilary Blasi ha preso una decisione su Francesco Totti ancora più drastica, anche se attesa da alcuni dato che ora il suo cuore batte per un’altra persona. Ad accorgersi di tutto sono stati gli occhi super attenti di migliaia e migliaia di suoi follower. La notizia è stata poi rilanciata dai siti Repubblica e Corriere dello Sport. Non ci sono stati annunci ufficiali, ma si tratta di una scelta fatta nelle scorse ore e che rappresenta una chiusura definitiva per quanto concerne il loro legame.

Ilary Blasi e Francesco Totti, la decisione drastica di lei

L’ultima drastica decisione di Ilary Blasi su Francesco Totti ha riguardato il profilo social Instagram della conduttrice dell’Isola dei Famosi. All’improvviso non si è potuto più vedere qualcosa in particolare, quindi si sarebbe trattato di una mossa fatta poche ore fa. Ora l’ex calciatore della nazionale italiana è stato bannato per sempre dalla vita della donna, sebbene manterrà inevitabilmente dei rapporti perché hanno dei figli insieme. Ma ormai sono da considerare come se fossero diventati due estranei.

La presentatrice Mediaset ha deciso di eliminare tutte le foto, che ritraevano Ilary Blasi in compagnia di Francesco Totti. Ma ha lasciato quelle in cui sono presenti altre persone, in particolare due, ovvero l’immagine in cui c’è anche la figlia Isabel a Disneyland e gli altri figli Cristian e Chanel durante la vacanza alle Maldive. Per il resto, tutte le istantanee di coppia sono state gettate nel cestino e presumibilmente da adesso in poi potrebbe aumentare il numero di fotografie insieme al suo amore Bastian.

Alcuni giorni fa si è saputo che la separazione non sarà consensuale, anzi, tutto l’opposto. A riportarlo è il Corriere della Sera. Sembra che i rispettivi avvocati non siano riusciti a trovare la quadra e che quindi la vicenda finirà davanti al giudice di pace. La prima udienza ci sarà il 14 marzo e sembra che per ora non ci sarà nessun rinvio.