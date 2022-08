Ilary Blasi, il dettaglio dalle ultime foto. Nelle ultime settimane la separazione della popolare conduttrice da Francesco Totti ha tenuto banco. I due si sono lasciati dopo una storia durata 17 anni, un matrimonio e tre figli. Inizialmente si pensava che la rottura fosse dovuta al tradimento dell’ex giocatore della Roma con Noemi Bocchi. Ma recentemente il Corriere della Sera ha sganciato una bomba clamorosa.

Sarebbe stata infatti Ilary Blasi a tradire per prima con un personal trainer. Totti avrebbe scoperto tutto da alcuni messaggi trovati sul cellulare della moglie. Una situazione che fa presagire che ci sarà una dura battaglia legale se queste voci dovessero essere confermate. Intanto sui social spopolano le foto di Ilary che continua le sue vacanze dopo il viaggio in Tanzania e i soggiorni a Sabaudia e sulle Dolomiti.





Ilary Blasi, i fan notano il dettaglio nelle ultime foto

I fan hanno notato un dettaglio nelle ultime foto di Ilary Blasi. A quanto pare la conduttrice avrebbe deciso di togliere la fede. Una scelta chiara dopo la separazione da Francesco Totti che segna ancora di più l’inizio di una nuova fase, una nuova vita per la showgirl. L’assenza della fede si nota in uno dei selfie pubblicati come story su Instagram.

E nel frattempo si continua a parlare della sua presunta nuova fiamma, il personal trainer Cristiano Iovino. I due si sarebbero conosciuti oltre un anno fa e a ferragosto dell’anno scorso Francesco Totti avrebbe scoperto dei messaggi ‘compromettenti’ sul cellulare della moglie.

Ilary Blasi intanto è volata nelle Marche dalla nonna materna, in compagnia della sorella Melory, del marito della figlia di lei. Diverse le foto postate dalla conduttrice, mentre prende il caffè, si mangia un gelato e passeggia con la nipotina Jolie. Proprio da uno di questi scatti i fan hanno notato l’assenza della fede.

“Sta con lui, è vero”. Ilary Blasi, i fatti arrivano dalla sua famiglia. Il gossip col famoso