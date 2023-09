Stanno emergendo dettagli sempre più scottanti su Ilary Blasi e Francesco Totti, alle prese con un duro processo sulla separazione. Nelle aule di tribunale si deciderà il futuro della conduttrice e dell’ex calciatore, anche se bisogna subito dire che entrambi hanno deciso di non presenziare fisicamente durante l’udienza che si è svolta nella giornata del 20 settembre. Ma sono stati i legali ad essere stati protagonisti nel palazzo di giustizia.

Ed ecco che sono spuntate fuori notizie ancora più clamorose su Ilary Blasi e i presunti amanti che avrebbe avuto, durante il matrimonio con Francesco Totti. A riferire tutto è stato Repubblica, ma poi la notizia è stata rilanciata anche da Libero Quotidiano. Innanzitutto è stato riportato che i difensori di Ilary e Francesco si sono presentati con le loro memorie e vediamo insieme cosa c’era all’interno delle stesse.

Ilary Blasi e Francesco Totti, fuori altre notizie dal processo

Entrando nei dettagli, gli avvocati di Ilary Blasi e Francesco Totti hanno presentato le seguenti cose al giudice Simona Rossi: “Due lunghe trattazioni scritte in cui ognuna delle parti ripercorre i motivi che hanno portato alla separazione. Ovviamente ognuna dal proprio punto di vista. Tradimenti, mancanze, assenze sospette“. Nonostante ci sia riservatezza assoluta, Repubblica e Libero Quotidiano hanno fatto sapere che dentro queste memorie ci sarebbero immagini e messaggi nonché relazioni di investigatori privati, che confermerebbero l’infedeltà. Ovviamente sono versioni accese delle parti, quindi non è possibile stabilire cosa sia vero. Anche perché, come detto poco fa, c’è anche il segreto sulle carte.

Poi Repubblica ha aggiunto: “Per Totti è stata lei la prima a tradire, ci sarebbero date, chat e, così pare, più di un nome. Sarà la giudice a decidere quali prove ammettere a processo e quali testimoni sentire. Anche se non se ne saprà molto di più prima dell’inizio del 2024, appare scontata la presenza in aula di Noemi Bocchi. La causa – infinita – potrebbe concludersi nel 2026. Per i Rolex, entro fine mese la collezione di orologi di Francesco Totti e Ilary Blasi verrà chiusa in una cassetta di sicurezza”.

Infine, è stato detto: “A quel punto ognuno dei due ex coniugi farà i propri conti sui cronografi depositati e deciderà come procedere”. Sarà una lunga ed estenuante battaglia giudiziaria e la sensazione è che i colpi di scena ce ne saranno uno dietro l’altro.