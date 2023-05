Weekend di festeggiamenti per mamma e figlia: sabato Chanel Totti ha compiuto 16 anni, domenica Ilary Blasi ha celebrato (ed è stata celebrata) per la festa della mamma. La conduttrice e la secondogenita avuta dall’ex marito Francesco Totti hanno trascorso il fine settimana insieme, in Svizzera. Con loro c’era anche Bastian Muller, il nuovo compagno della padrona di casa dell’Isola dei Famosi. Ovviamente da parte di entrambe non sono mancati post e Storie in questi due giorni di festa. Per il compleanno della figlia Ilary ha tirato fuori dall’album dei ricordi una foto di lei incinta.

“Ti auguro una vita intensa e ricca di sorprese e di sentirti sempre libera di fare le tue scelte. Ti amo tanto”, ha scritto la ex signora Totti a corredo di una foto del 2007 di lei incinta di Chanel, appunto. La festeggiata l’ha ricondivisa aggiungendo “L’unica per me, ti amo con tutta me” e questa frase, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qua sotto, è stata subito interpretata come una frecciatina a Noemi Bocchi.

Leggi anche: Chanel Totti, la dolce sorpresa di mamma Ilary Blasi per il compleanno. Ma tutti notano ‘altro’ nella foto





Chanel Totti e Ilary Blasi, critiche sotto la foto insieme

Anche papà Francesco Totti non ha rinunciato a fare gli auguri social alla sua prima principessa ma come detto Chanel Totti ha trascorso il suo compleanno con mamma Ilary Blasi. E non poteva allora mancare una foto a due. Stessi capelli biondissimi, stesso verde della maglia, le due sembrano sorelle gemelle nella foto al ristorante.

E infatti sotto allo scatto è pieno di commenti di questo tipo. Impossibile, infatti, non fare il paragone fra le due che, nonostante gli anni di differenza, sono sempre più simili. Ma, altra costante, insieme a tanti complimenti sono arrivate anche parecchie critiche. Gli hater si sono scatenati sotto la foto mamma e figlia.

“Tale madre tale figlia, antipatiche e montate”, si legge. E ancora: “Gomma e plastica”, “Pessimo gusto nel vestire come sempre”, “A me sembra più grande della mamma, antipatiche tutte e due”. Anche la foto di Chanel da sola è stata presa d’assalto: “Ma una foto naturale mai?”, “Pose plastiche per farsi pubblicità”, “Ha lo sguardo da snob”. Insomma, di critiche ce ne sono una marea e di tutti i tipi. Ma a quanto pare vale il motto ‘guarda e passa’ per le dirette interessate: nessuna risposta.