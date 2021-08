Ilary Blasi si gode ancora l’estate dopo aver chiuso la sua prima Isola dei Famosi. Ovviamente un’estate in famiglia. Qualche settimana fa la conduttrice è stata in Sardegna con Michelle Hunziker e Nicola Savino, che ha condotto le “Le Iene” con Alessia Marcuzzi e la foto di gruppo ha fatto subito rumore, anche se tanti si sono chiesti dove fosse Francesco Totti.

E pronto è arrivato il commento dell’ex Capitano della Roma: “Ciao Belli!”. Poco dopo anche lo stesso marito di Ilary Blasi faceva parlare di sé. Ma per via di ‘un colpo di testa’. Nelle Storie di Instagram Francesco Totti è apparso sorridente a Sabaudia, tappa fissa della sua estate insieme a Ilary Blasi e alla famiglia, con i figli e gli amici.

Ilary Blasi divina in spiaggia. E glamour: foto

Ed è subito caduto subito l’occhio sulla chioma in quel breve filmato. Forse per il caldo o per comodità, difatti, Francesco Totti si è rasato. E ha sfoggiato il nuovo look in un video Instagram dove mostrava il risultato del “drastico” lavoro del suo parrucchiere con Cristian, il primogenito 15enne, e Isabel, la piccola di casa che oggi ha 5 anni.





Ora la famiglia Totti è riunita e insieme ai tre figli Cristian, Chanel e Isabel sta facendo il giro delle isole e delle location balneari più gettonate del Lazio. E Ilary Blasi è sempre più bella e fashion. Come nella foto artistica in bianco e nero che, infatti, ha ricevuto tantissimi like e commenti. Anche quello di Francesco Totti che ha scritto con simpatia “Oggi stai col torcicollo”.

Ma Ilary Blasi oltra a essere uno schianto, con quel fisico perfetto che farebbe invidia anche alle 20enni, anche in spiaggia non rinuncia allo stile. Il look balneare è glamour e cool col micro bikini total white che esalta il corpo e anche l’abbronzatura dorata. Ma la conduttrice non ha rinunciato a uno degli accessori simbolo dell’estate, il cappello di paglia a falda larga ma in una versione nera e per le passeggiate un caftano zebrato. Complimenti a non finire sotto alle foto ripostate dalla sua fanpage.