“Ha cominciato a toccarmi…”. Ilaria D’Amico choc, confessa tutto solo ora: “Ho capito subito”

Tempo di confessioni anche per la conduttrice televisiva Ilaria D’Amico. La giornalista ha toccato numerosi temi durante il suo intervento radiofonico su Rai Radio2 nella trasmissione ‘I Lunatici’ di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. E ha svelato di aver dovuto fare i conti con un uomo, che voleva approfittarsi di lei. Una rivelazione che finora non era mai venuta a galla, ma che adesso sta facendo il giro della rete. Si è comunque parlato di molto altro, a partire dalla pandemia e dalle condizioni della mamma.

Infatti, ha svelato a proposito dell’anziano genitore: “Mi sono tranquillizzata proprio grazie al vaccino. Avevo tantissima ansia soprattutto per mia madre perché ha una certa età ed è anche affetta da alcune patologie. Avevo davvero paura e angoscia e una volta che lei si è vaccinata e che poi anche noi lo abbiamo fatto, mi sembra che ci sia una rete in questa cascata libera in cui ci siamo trovati. Il vaccino mi dà serenità e senso di protezione”. Ma la sua vita privata è stata scossa da un bruttissimo episodio.

Ilaria D’Amico si è comunque anche soffermata su Gianluigi Buffon: “Ogni anno mi dice delle stupidaggini e io ci casco. Arriva ad un certo punto e mi dice che smetterà, mi promette che faremo un’estate incredibile e un viaggio alla scoperta dell’Italia. Poi arriviamo a maggio e ha già preso altre decisioni. Lui è comunque un grande trascinatore, è un generoso e si sporca le mani nello spogliatoio. Ha una parte umana splendida”. La giornalista ha poi rivelato di essere stata vittima di alcune avance.





Durante una sua esperienza professionale, Ilaria D’Amico rimase coinvolta in una situazione molto spiacevole: “Fu molto imbarazzante, erano i miei primi anni di lavoro e mi chiamò nella sua stanza il direttore. Lo trovai con della musica romantica, iniziammo a parlare e iniziò a farmi dei massaggi sul collo. Un segnale inequivocabile, era il direttore di un luogo in cui lavoravo ma ne sono uscita. Ho bloccato la situazione e ne sono fortunatamente uscita”. Quindi, ha evitato che potesse accadere qualcosa che poteva andare oltre.

Ilaria D’Amico ha condotto in televisione dal 2018 al 2020 Champions League su Sky Sport, mentre nel 2016 era stata protagonista con Uefa Euro 2016. Ha lasciato Sky Sport il 20 agosto di un anno fa. Prima di Buffon, a livello sentimentale era stata legata ad un imprenditore, Rocco Attisani, che le ha permesso di diventare mamma di un figlio. Poi ne ha avuto un altro col portiere del Parma.