Cosa succede tra Cecilia Rodriguez e il marito Ignazio Moser? Da giorni le voci su una possibile crisi o addirittura rottura tra i due si rincorrono. Ma non basta. La notizia della gravidanza di Chechu, ad oggi non ancora confermata ma supportata dalla famosa foto di un’ecografia sul frigorifero, è stata accompagnata da altre indiscrezioni. Si è parlato di liti e tensioni in famiglia.

In particolare pare che Belen Rodriguez e Ignazio Moser abbiano avuto un forte contrasto. Prima hanno smesso di seguirsi sui social, poi la cosa sarebbe rientrata ma solo da parte del modello. Il movito? Sembra che Belen tema che Ignazio possa tradire la sorella. Ma anche su questo ipotetico tradimento non ci sono conferme. Intanto, in questo clima di crescente tensione, Cecilia Rodriguez ha rotto il silenzio e le sue parole confermano che qualcosa non va.

Leggi anche: “Cosa ha fatto Stefano”. Rottura tra Belen e Cecilia Rodriguez, ora il gesto brusco di De Martino





Cosa ha detto Cecilia Rodriguez: crisi confermata…

Di sicuro Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno trascorso le vacanze di Pasqua e anche gli ultimi giorni da ‘separati’. I due non hanno confermato, ma neppure smentito le voci di crisi sul loro conto. E proprio nelle ultime ore Cecilia ha confermato le tante indiscrezioni condividendo sulla story del proprio profilo Instagram un messaggio particolare.

Si tratta di una frase tratta dalla pagina del “Calendario geniale”: “Il segreto è stare bene con sé stessi. Solo allora, ovunque andrai sarà il posto più bello del mondo”. Dunque Chechu fa riferimento alla necessità di ritrovare la serenità perduta e indirettamente conferma le voci che parlano di un momento delicato per il suo rapporto con Ignazio Moser.

Nel frattempo Cecilia continua a non rispondere ai tantissimi fan che le chiedono che fine abbia fatto Ignazio, perché non si fa vedere più con lui. Inoltre molti vogliono saperne di più anche sulla lite con la sorella Belen. Insomma, continua il mistero su cosa stia succedendo, ma è chiaro che qualcosa non quadra in famiglia. O no?

“È finita male”. Belen Rodriguez e Cecilia, perché si parla di rottura tra le sorelle