“Me l’ha detto, è terribile”. E Anastasia Kuzmina scoppia a piangere: il dramma in diretta

Il racconto choc di Anastasia Kuzmina, la ballerina di Ballando con le Stelle. È lei stessa a raccontarlo sui social. Per la veterana dello show di Milly Carlucci questo è un momento molto delicato. Anastasia infatti è ucraina e molti dei suoi familiari si trovano sotto il fuoco delle bombe di Mosca. C’è da dire che non è stata di certo con le mani in mano e in questi mesi si è molto prodigata per aiutare il suo popolo.

La Kuzmina ha supportato sia fornendo assistenza ai profughi giunti in Italia, che informando i suoi follower italiani sui social. Ed in queste ore proprio su Instagram ha confessato quello che sta accadendo ai suoi nonni, bloccati nel paese in guerra. Il racconto choc di Anastasia Kuzmina, in lacrime che dice: “Ho appena finito di parlare con mio nonno che mi ha detto una frase che mi ha colpita molto. Mi ha detto io sono deluso perché io, russo, ho tutti i giorni paura di morire sotto una bomba russa.





Il racconto choc di Anastasia Kuzmina. La famiglia bloccata in Ucraina

Che morte poco dignitosa sarebbe morire sotto una bomba russa”. La bella e talentosa ballerina di Ballando ha detto, sempre tramite le sue Instagram stories, che l’insensatezza di questa guerra sta anche nel fatto che tutti i suoi quattro nonni sono di origine russa. I quattro poi sono emigrati in Ucraina ed adesso rischiano di morire a causa di bombe e attacchi proprio della loro stessa Patria.

Il racconto choc di Anastasia Kuzmina la emoziona e durante le sue parole non è riuscita a trattenere le lacrime aggiungendo che le dichiarazioni e le riflessioni del nonno l’hanno profondamente colpita. La Kuzmina poi si è voluta sfogare anche contro chi, in questi mesi, l’ha sempre accusata per qualsiasi cosa postasse, sia inerente alla guerra oppure al riguardo alla sua vita di semplice ragazza che vive in Italia.

A parte la guerra, per Anastasia Kuzmina, si tratta di un momento lavorativamente molto prolifico. Sta lavorando ed è sempre ospite di programmi tv. In queste ore poi, la ballerina ha voluto mostrare la sua vicinanza ad un altro personaggio del cast dello show, Paolo Belli colpito da un grave lutto.

