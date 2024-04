Terzo figlio in arrivo: la gioia dopo il dolore dell’aborto di un anno fa circa per la ex protagonista di Uomini e Donne e che ora abbraccia il compagno e mostra l’ecografia del fratellino o sorellina dei suoi Gabriel e Brando, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2021. A febbraio dello scorso anno, poi, la tragica notizia: ha rivelato di aver subito un difficile intervento di raschiamento dopo aver perso i due gemellini che aspettava.

“Purtroppo oggi a seguito di una visita in ospedale abbiamo scoperto che i cuori dei nostri gemellini non ci sono più – scriveva ai follower – Inutile dirvi quanto dolore stiamo provando in questo momento. Speriamo solo di riuscire a riprenderci il più in fretta possibile per poterci prendere cura dei nostri bambini appieno, come facevamo prima. Vi abbracciamo”.

Terzo figlio in arrivo per l’ex UeD

È stato un momento molto duro, ma Ester Glam è riuscita a superarlo grazie al suo compagno Luca, che a Natale scorso le ha chiesto di sposarlo, e grazie ai bambini che le hanno dato la forza di andare avanti. E ora, dopo quel dolore dell’aborto, la felicità di una nuova attesa: un terzo figlio in arrivo.

“Come può uno scoglio arginare il mare? Ti aspettiamo nostro terzo miracolo“, ha scritto Ester Glam su Instagram, sotto al breve video in cui stringe forte l’ecografia e abbraccia il compagno e padre dei suoi due cuccioli. Immediata la pioggia di like e di congratulazioni per questo annuncio.

Come molti ricorderanno, Ester Glam è stata corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne nella stagione 2017/2018. Poi improvvisamente è stata lei a scegliere di abbandonare il programma, perché convinta che sarebbe stata rifiutata dal tronista. Che infatti ha poi scelto Angela Caloisi, con cui ancora sta. Ma poco dopo ha incontrato il suo Luca con cui ora condivide la gioia di questo terzo fiocco.