Giulia Stabile è una forza della natura. Lanciata da Amici di Maria De Filippi la ballerina è rimasta nel programma come professionista e soprattutto è stata ‘promossa’ conduttrice a Tu sì que vales. Amatissima dal pubblico, ha anche un grosso seguito su Instagram ed è lì, sul suo profilo, che nelle ultime ore ha dato una triste notizia: quella di un lutto. Ha scritto un lungo messaggio e pubblicato tante foto.

È venuto a mancare il suo amato cagnolino, quello che definiva “fratello a quattro zampe”, che è stato con lei dall’infanzia fino all’età adulta. “Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, ma avrei voluto che non arrivasse mai, perché è triste che chi riempie la tua vita di amore puro e incondizionato debba andarsene così presto. Sei sempre stato lì. Nei momenti belli, in quelli difficili, e mi bastava la tua presenza per farmi sentire a casa. Sei stato il mio conforto silenzioso e il mio rifugio”, scrive Giulia Stabile.

Lutto per Giulia Stabile: “Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato”

Quindi. Ha ricordato alcuni dei momenti più felici con il suo Gaston detto Gas, dalle giornate passate a giocare a casa della nonna fino ad un’infanzia passata insieme ad aspettare il padre, Carlo, mentre tornava casa da lavoro. Il barboncino era arrivato in famiglia quando la ballerina aveva solo 6 anni. Oggi ne ha 22, quindi ha trascorso con lui praticamente tutta la sua vita.

“Abbiamo condiviso una vita intera – continua infatti nel post – Hai reso la nostra casa più piena, più viva, più felice. Sei stato famiglia in ogni senso possibile. Ora la casa è più silenziosa, e il vuoto è grande, ma voglio pensarti libero e senza fatica. Voglio ricordare tutto quello che mi hai insegnato senza nemmeno saperlo: l’amore puro. Chi ha avuto un cane sa che non sono ‘solo animali’, ma pezzi di cuore che ci accompagnano per un tratto di strada, lasciandoci per sempre qualcosa di loro. E tu nel mio cuore, ci resterai per sempre”.

Il messaggio dell’ex allieva di Amici ha subito generato un’ondata di affetto e abbracci virtuali tra il suo pubblico social. Anche molti colleghi e amici si sono subito stretti a lei in questo momento di grande tristezza. Da Alessio Di Ponzio a Chiara Porchiarello fino a Serena Carrella e tanti altri. Anche Maria De Filippi è una grande amante dei cani, probabilmente anche lei avrà rivolto un pensiero affettuoso a Giulia Stabile.