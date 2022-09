“Ma quanto è carino”. Tutte pazze per il fratello di Emma Marrone, chi è Francesco (e cosa fa)

Il fratello di Emma Marrone, gli auguri social per Francesco arrivano dopo la triste notizia della scomparsa del padre Rosario, 66 anni, avvenuta il 5 settembre a causa di una leucemia. La notizia è stata data dalla pagina Facebook del comune di Aradeo, paese della provincia di Lecce e città d’origine della famiglia dell’artista lanciata ormai anni fa dal talent Amici di Maria De Filippi.

Una notizia terribile per Emma Marrone, oggi felice per il compleanno del fratello Francesco: “Buon compleanno Checco mio. Sei una roccia. Sei più forte di quello che pensi. Ti meriti ogni bene. Per me sarai sempre il mio piccolo Topo Gigio. Ti amo”, ha scritto la cantante salentina sul suo profilo Instagram.





Il fratello di Emma Marrone, gli auguri social: chi è Francesco

Un legame molto forte, quello fra Emma Marrone e il fratello, in questi giorni ancor più forte dopo la scomparsa del padre Rosario, un punto di riferimento per la famiglia. In questi giorni, infatti, la cantante e il fratello hanno dovuto affrontare uno dei dolori più grandi che una persona che può provare. Nel post pubblicato dalla cantante una foto che ritrae i due da bambini.

Una valanga di auguri hanno invaso il post di Emma Marrone. Ma chi è il fratello? Francesco, conosciuto come Checco, ha tre anni meno di Emma e che è felicemente fidanzato con Clarissa. Su Instagram il suo profilo è seguito da oltre 35mila persone e lì racconta il suo sogno di voler diventare vigile del fuoco, cosa che puoi è riuscito a realizzare.

Appena possono, Emma Marrone e il fratello di incontrano e trascorrono del tempo in famiglia e come spesso si vede anche dai social, lui la segue spesso anche nei tour. Il fratello della cantante salentina è nato il 15 settembre 1988.

