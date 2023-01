Il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo compie 14 anni e sull’account social di mamma e papà non potevano mancare gli auguri. Una foto che ritrae José Sebastiani appena nato nella culla. “14 anni fa. Ti amiamo all’infinito e oltre” si legge a corredo del post con una immagine scattata il 19 gennaio 2009, giorno della nascita.

Nel post che ritrae il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo anche l’hastag #quandonasceunamore, una emoji a forma di cuore e la dedica: “Ti amiamo all’infinito e oltre”. Il post è stato invaso dagli auguri dei fan della coppia e dai colleghi del conduttore e di Giovanna.

Il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo compie 14 anni

“Lo spettacolo più bello e più importante”, le parole di Carlo Conti. “Tanti auguriiiiii”, ha scritto l’attrice Tosca D’Aquino. “Sicuramente Ama sarà super felice per il compleanno del suo giovanotto e per la vincita dell’Inter”, ha scritto una fan facendo riferimento alla partita giocata mercoledì 18 gennaio che è valsa la vittoria della Supercoppa italiana all’Inter.

La squadra del cuore di Amadeus e José ha vinto 3 a 0 al Milan, con i gol di Dimarco, Dzeko e Lautaro. Quindi grande festa in casa Sebastiani per la vittoria dell’Inter e il compleanno di José, chiamato così per rendere omaggio all’ex allenatore nerazzurro José Mourinho. Il giovane José, inoltre, gioca come portiere negli Under14 dell’Inter. Quando si sono innamorati, Amadeus e Giovanna lavoravano in televisione. “Ho passato momenti bui. Li ho superati sposando Giovanna e facendo un figlio”, aveva raccontato Amadeus in una intervista rilasciata a Oggi.

“Ero rimasto colpito dalla sua bellezza e dall’eleganza… Ci siamo fidanzati dopo un anno. Io avevo già una figlia piccola, Alice e lei, pur avendo solo 25 anni, preferiva passare i weekend con me e la bambina invece di andare a ballare. Da lì ho capito che eravamo fatti l’uno per l’altra. Abbiamo gusti simili. Io sono un orso, non amo le feste, le prime, le inaugurazioni. Lei è come me. Stiamo bene anche da soli, per una coppia è fondamentale”. Oggi Amadeus e Giovanna sono una delle coppie più belle e solide del mondo dello spettacolo.